Мутко не видит проблемы в проверке на допинг всех футболистов сборной

Президент РФС Виталий Мутко дал понять, что не видит проблемы в проверке всех футболистов сборной России на допинг. Ранее сообщалось, что в расположение национальной команды прибыли допинг-офицеры ФИФА.

«Сейчас ФИФА в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира в связи со всеми разговорами о допинге тестирует все команды-участницы, никаких проблем я здесь не вижу. Я сейчас нахожусь в Сочи, здесь легкоатлеты наши тренируются. Вы понимаете, что у нас статус сейчас другой, мы говорим: «Берите у нас пробы, сборная здесь». Берут у пяти-шести человек, список закрыт, а мы готовы на сто-двести, тестируйте всех, приезжайте хоть через день.

Не обращайте внимания на то, что проверили всех. У них есть списки, пускай проверяют. Российский спорт открыт. Здесь спринтеры тренируются, дзюдоисты – приезжайте, берите пробы, никто ничего ни от кого не скрывает», – заявил Мутко.