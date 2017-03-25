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    Коноплянка: «В дальнейшем сборная Украины будет играть лучше»

    Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился мнением о матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Хорватии (0:1). Футболист выразил расстройство результатом, выразив надежду, что в дальнейшем таких поражений больше не случится.

    «Расстроен из-за того, что команда не взяла очки в этом матче. Он был очень важен для нас, будем кусать локти дальше. Надеемся, что такого больше не будет. Сборной нужно немного больше времени, нужны товарищеские матчи, и тогда мы будем более сыгранные. Все равно видно, что у нас есть игра, все получается, в дальнейшем будем играть еще лучше», – сказал Коноплянка в интервью Footballua.tv.

    Украина находится на третьей строчке в группе I отборочного турнира ЧМ-2018, имея в своем активе восемь очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2017 20:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      Baltica39 26 марта 2017, 02:57

      Конопля сиди дома и готовся к ЕВРО-2020

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 25 марта 2017, 21:24

      Я себе тоже так говорю- в следующем году я буду зарабатывать больше,но не получается

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