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  • Мини-футбол. «Газпром-ЮГРА» и «Тюмень» забили 22 гола на двоих, «Дина» по сумме двух встреч обыграла «Синару»

Мини-футбол. «Газпром-ЮГРА» и «Тюмень» забили 22 гола на двоих, «Дина» по сумме двух встреч обыграла «Синару»

19 марта 2017, 20:00

В двухматчевом противостоянии 19-го тура Суперлиги «Газпром-ЮГРА» оказался сильнее «Тюмени» – 17:5. Отметим, что в обеих встречах клуб из Югорска одержал уверенные победы – 9:1 и 8:4.

В других матчах тура «Динамо» разгромило «Норильский Никель», несмотря на поражение в первой игре; «Дина» проиграла в первой встрече «Синаре», однако в ответном поединке одержала победу.

Чемпионат России. Суперлига. 19-й тур

Первые матчи

Норильский Никель (Норильск) – Динамо (Московская область) – 6:5 (3:2)

Голы: 1:0 – Костыгин, 1; 2:0 – Пономарев, 3; 2:1 – Вилде, 3; 3:1 – Гордеев, 6; 3:2 – Нандо, 7; 4:2 – Филиппов, 34; 4:3 – Сирило, 34; 4:4 – Вилде, 38; 5:4 – Канивец, 46; 5:5 – Шакиров, 50; 6:5 – Чащин, 50.

Дина (Москва) – Синара (Екатеринбург) – 2:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Шистеров, 22; 0:2 – Герасимов, 23; 0:3 – Аширов, 25; 1:3 – Эскердинья, 27; 2:3 – Заболонков, 49.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Тюмень – 9:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Афанасьев, 3; 2:0 – Марсенио, 7; 3:0 – Чишкала, 16; 4:0 – Шаяхметов, 25; 5:0 – Котляров, 26; 6:0 – Чишкала, 27; 7:0 – Пирогов, 31; 8:0 – Черный, 39; 9:0 – Афанасьев, 45; 9:1 – Соколов, 50.

КПРФ (Москва) – Новая Генерация (Сыктывкар) – 5:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Бикбулатов, 19; 2:0 – Лялин, 20 (в свои ворота); 2:1 – Соколов, 34; 2:2 – Сосковец, 37; 3:2 – Паулиньо, 39; 4:2 – Кручинин, 41; 5:2 – Лин, 50.

Ухта – Сибиряк (Новосибирск) – 3:4 (2:0)

Голы: 1:0 – Пилипенко, 23; 2:0 – Костюков, 25; 2:1 – Сайотти, 27; 2:2 – Сайотти, 38; 2:3 – Сайотти, 49; 2:4 – Таллес, 50; 3:4 – Цыпин, 50.

Вторые матчи

Норильский Никель (Норильск) – Динамо (Московская область) – 1:7 (0:5)

Голы: 0:1 – Вилде, 2; 0:2 – Вилде, 3; 0:3 – Сирило, 5; 0:4 – Вилде, 9; 0:5 – Сергеев, 18; 0:6 – Шакиров, 43; 0:7 – Сергеев, 46; 1:7 – Костыгин, 50.

Дина (Москва) – Синара (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Понкратов, 17; 2:0 – Заболонков, 40.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Тюмень – 8:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Асланян, 6; 0:2 – Лысков, 11 (в свои ворота); 2:1 – Лысков, 26; 2:2 – Шаяхметов, 30 (6м); 3:2 – Лысков, 31; 3:3 – Милованов, 33; 3:4 – Батырев, 36; 4:4 – Чишкала, 37; 5:4 – Лысков, 38; 6:4 – Лысков, 45; 7:4 – Чишкала, 46; 8:4 – Чишкала, 48.

КПРФ (Москва) – Новая Генерация (Сыктывкар) – 6:3 (3:3)

Голы: 1:0 – Лин, 1; 2:0 – Адри, 3; 3:0 – Адри, 4; 3:1 – Барсков, 11; 3:2 – Коданев, 15; 3:3 – Гибадуллин, 19; 4:3 – Кручинин, 29; 5:3 – Денисов, 48; 6:3 – Паулиньо, 50.

Ухта – Сибиряк (Новосибирск) – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Сантана, 8; 1:1 – Волков, 16; 1:2 – Сантана, 25; 1:3 – Кудзиев, 36; 2:3 – Смирнов, 47.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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