Источник: судья матча «Барселона» – «Валенсия» не внес желтую карточку Месси в протокол

Главный арбитр матча 28-го тура Примеры между «Барселоной» и «Валенсией» (4:2) Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес не внес желтую карточку нападающего каталонского клуба Лионеля Месси в протокол. Напомним, на 86-й минуте форвард получил предупреждение за задержку времени.

Отметим, что данная желтая карточка должна была стать для футболиста пятой в рамках нынешнего розыгрыша чемпионата Испании. Таким образом, аргентинец рискует пропустит матч 29-го тура Примеры против «Гранады».

По информации источника, на данный момент ситуация рассматривается в судейском комитете Королевской федерации футбола, а позднее будет вынесено окончательное решение.