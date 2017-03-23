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    Источник: судья матча «Барселона» – «Валенсия» не внес желтую карточку Месси в протокол

    Главный арбитр матча 28-го тура Примеры между «Барселоной» и «Валенсией» (4:2) Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес не внес желтую карточку нападающего каталонского клуба Лионеля Месси в протокол. Напомним, на 86-й минуте форвард получил предупреждение за задержку времени.

    Отметим, что данная желтая карточка должна была стать для футболиста пятой в рамках нынешнего розыгрыша чемпионата Испании. Таким образом, аргентинец рискует пропустит матч 29-го тура Примеры против «Гранады».

    По информации источника, на данный момент ситуация рассматривается в судейском комитете Королевской федерации футбола, а позднее будет вынесено окончательное решение.

    Источник: Marca

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    23.03.2017 01:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +382

      лёха72 23 марта 2017, 11:53

      а зачем

      0
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 23 марта 2017, 11:15

      А Пике еще и жалуйться не красиво Пике что молчишь ты же вроде борец за споведливость или на игроков барсы это не сказывается))) если карточка была значит должен понести наказание как и другие игроки)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 23 марта 2017, 09:01

      наказать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 марта 2017, 06:17

      ... наверно, "случайно"...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 23 марта 2017, 05:16

      отвратно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      krsksector 23 марта 2017, 04:57

      Что в ЛА-лиге, что в ЛЧ! Тянут Барселону судьи потихоньку...

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 23 марта 2017, 04:50

      Забыл )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 23 марта 2017, 01:37

      Не захотел и не внёс.. В чем проблема???21 век на дворе...кто что хочет...тот то и творит

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