Маркин: «Для британских, французских или каких-либо еще болельщиков отдельные условия на ЧМ-2018 создаваться не будут»

Руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что Россия обеспечит безопасность для всех групп болельщиков, которые посетят чемпионат мира 2018 года. Напомним, ранее британские СМИ выложили видео с кулачных боев на Масленицу, назвав его тренировкой российских ультрас.

«Все необходимые шаги по обеспечению безопасности будут приняты в отношении всех болельщиков, никакие сверхусилия по защите какой-либо определенной группы фанатов приложены не будут. Для британских, французских, немецких или каких-либо еще болельщиков не будут создаваться отдельные условия.

Мы давно работаем в этом направлении, и количество беспорядков на футбольных матчах за это время значительно сократилось. Мы все видели, как правоохранительные органы Франции реагировали на события на чемпионате Европы, в России такого повториться не должно, и я уверен, что не повторится», – сказал Маркин.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах России.