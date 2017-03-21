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    Маркин: «Для британских, французских или каких-либо еще болельщиков отдельные условия на ЧМ-2018 создаваться не будут»

    Руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что Россия обеспечит безопасность для всех групп болельщиков, которые посетят чемпионат мира 2018 года. Напомним, ранее британские СМИ выложили видео с кулачных боев на Масленицу, назвав его тренировкой российских ультрас.

    «Все необходимые шаги по обеспечению безопасности будут приняты в отношении всех болельщиков, никакие сверхусилия по защите какой-либо определенной группы фанатов приложены не будут. Для британских, французских, немецких или каких-либо еще болельщиков не будут создаваться отдельные условия.

    Мы давно работаем в этом направлении, и количество беспорядков на футбольных матчах за это время значительно сократилось. Мы все видели, как правоохранительные органы Франции реагировали на события на чемпионате Европы, в России такого повториться не должно, и я уверен, что не повторится», – сказал Маркин.

    Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах России.

    Источник: ТАСС

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    21.03.2017 17:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -90

      Raider26 21 марта 2017, 19:50

      а вот польских ждём с нетерпением

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 21 марта 2017, 18:39

      ща в Англии выйдет статья "Правоохранительные органы РФ не будут обеспечивать безопасность для британских и французских болельщиков на ЧМ"

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > VGreen 21 марта 2017, 19:48

      даже не удивлюсь этому)))

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 21 марта 2017, 17:56

      У нас есть МВД, ФСБ, ФСО и Гвардия, Казаки и так далее, конечно не зачем создавать, какие то специальные условия.Все будут под колпаком и пищать не будут.
      Мы только Полякам пи..ы дадим)

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Munez89 21 марта 2017, 19:48

      у нас еще есть Нижегородский омон, который сам кому угодно звездюлей отвесит... и нашим и чужим...

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > RedGreenHooligan 21 марта 2017, 19:57

      Ну бомжей шокером точно прижжет

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