Мутко: «Приедет какой-нибудь Роналду и будет говорить, что у нас плохие газоны, а России потом оправдываться»

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что состояние газонов в России – главный вопрос подготовки страны к чемпионату мира 2018 года. Также функционер высказался о значимости Московской области в подготовке к мундиалю.

«Московская область играет огромное значение в подготовке к чемпионату мира, потому что 17 тренировочных баз и центров для проживания будет здесь, это больше половины. Могу сказать, что все базы будут востребованы, нужно подготовить все условия для команд. Посмотрели один из объектов, абсолютно уверен, что все будет реализовано. Областью проделана большая работа. Проблемы есть всегда, с прохождением экспертизы и так далее.

Главный вопрос – подготовка газонов, потому что приедут команды, а какой-нибудь Роналду со 100 миллионами подписчиков в Instagram будет говорить, что что-то не то, а нам потом оправдываться», – сказал Мутко.