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    Мутко: «Приедет какой-нибудь Роналду и будет говорить, что у нас плохие газоны, а России потом оправдываться»

    Глава РФС Виталий Мутко заявил, что состояние газонов в России – главный вопрос подготовки страны к чемпионату мира 2018 года. Также функционер высказался о значимости Московской области в подготовке к мундиалю.

    «Московская область играет огромное значение в подготовке к чемпионату мира, потому что 17 тренировочных баз и центров для проживания будет здесь, это больше половины. Могу сказать, что все базы будут востребованы, нужно подготовить все условия для команд. Посмотрели один из объектов, абсолютно уверен, что все будет реализовано. Областью проделана большая работа. Проблемы есть всегда, с прохождением экспертизы и так далее.

    Главный вопрос – подготовка газонов, потому что приедут команды, а какой-нибудь Роналду со 100 миллионами подписчиков в Instagram будет говорить, что что-то не то, а нам потом оправдываться», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    21.03.2017 14:25
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 22 марта 2017, 12:40

      если кто другой скажет опрвдываться не придется - мол мелко плаваешь что бы хороший газон требовать - знатно

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 21 марта 2017, 23:46

      Нашёл перед кем оправдываться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 21 марта 2017, 20:38

      Роналду в сравении со мною - никто!!!
      Ведь я - президент РФС Мутко!
      Не нравится поле - пшел вон, открыта дверца!
      Ведь чемпионат я создал от всего сердца!
      Или как я сказал там?: фром май харт"
      На своем посту я - великий талант!
      Деньги освоили быстро - в пару лет!
      Ну и что что газонов у нас пока нет???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      yanedo 21 марта 2017, 20:04

      все обсерают мудко и что толку так и с роналду

      -1
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      Рейтинг: +4934

      polt 21 марта 2017, 18:19

      Ты глава РФС (и еще повыше там кто-то), тебе и карты в руки, чтобы какой-то там Роналду не обсерал наши поляны.

      -1
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      Рейтинг: +1126

      richi > polt 21 марта 2017, 18:43

      Было бы чего обсирать... Их всего то в стране штук пять.

      1
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 21 марта 2017, 18:08

      Мутко мутит

      2
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 21 марта 2017, 17:02

      Да уж! Наши газончики любой обидеть может.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Виталий1 22 марта 2017, 12:42

      по Мудко не любой а только величины вроде Роландо

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      Рейтинг: +875

      sidul1 21 марта 2017, 16:40

      может хоть после мундиала попрут вон этого жулика

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > sidul1 21 марта 2017, 17:06

      Ты, я так понимаю, готов с этим обвинением выступить в суде, и, в случае, если не сможешь ничего доказать, оплатить все судебный издержки и штраф за оскорбление. Или так просто от своей сопливой бестолковости тут выступаешь? То есть все стены у себя в подъезде ты уже своими мыслями исписал?

      -2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 > Виталий1 21 марта 2017, 20:13

      уважаемый,не стоит хамить.каждый человек имеет право на свое мнение,а суда над ним не может быть,пока он нужен кремлю.допинг в российском спорте,это его заслуга!в нормальном обществе,его уже давно бы отстранили,но видно он ценный кадр и чм без него не проведут.а,наш футбол он просто убивает!!!

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 марта 2017, 16:08

      Не надо ничего говорить, просто бабло не 3,14зди и сделай нормальные стадионы и все!!!

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      Рейтинг: +800

      forward33 21 марта 2017, 15:47

      Летом стадионы должны быть в отличном состоянии, тем более построенные к ЧМ.

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