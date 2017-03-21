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  • Мутко: «Приедет какой-нибудь Роналду и будет говорить, что у нас плохие газоны, а России потом оправдываться»

Мутко: «Приедет какой-нибудь Роналду и будет говорить, что у нас плохие газоны, а России потом оправдываться»

21 марта 2017, 14:25
30

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что состояние газонов в России – главный вопрос подготовки страны к чемпионату мира 2018 года. Также функционер высказался о значимости Московской области в подготовке к мундиалю.

«Московская область играет огромное значение в подготовке к чемпионату мира, потому что 17 тренировочных баз и центров для проживания будет здесь, это больше половины. Могу сказать, что все базы будут востребованы, нужно подготовить все условия для команд. Посмотрели один из объектов, абсолютно уверен, что все будет реализовано. Областью проделана большая работа. Проблемы есть всегда, с прохождением экспертизы и так далее.

Главный вопрос – подготовка газонов, потому что приедут команды, а какой-нибудь Роналду со 100 миллионами подписчиков в Instagram будет говорить, что что-то не то, а нам потом оправдываться», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (30)
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acer2003
1490095848
Ни какой нибудь,а один из лучших игроков мира ! А какой нибудь- это МуДко !
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84aivengo
1490097160
так подготовь поля,для чего ты нужен?
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kykyi
1490097574
Г-ну Мутко, лучше бы заняться делом, чем в пренебрежительным тоном говорить о Роналду. Воспользоваться тем, что у последнего 100 миллионов подписчиков, это отличная реклама для развития туризма в нашу страну. Насколько я помню, г-н Мутко у нас еще и за развитие туризма отвечает. Пользуйся моментом, олух.
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Kulima
1490097992
А о том что у нас как бы сборная дно, детские школы в жопе, коррупция в рфс и договорняки-то это ничего страшного
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trudovik
1490099655
Мутко - сказочный дол....б
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x3x3x3x3x3
1490099703
Поедет какой-нибудь Мудак представлять Россию на выборы страны-хозяйки чемпионата мира, который даже по бумажке по-английски прочитать не может, и потом будут все говорить, что россияне тупые неучи. А россиянам потом оправдываться, что не все у нас такие
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Garrincha58
1490099723
кто такой Мутко!? чтобы Роналду называть какой нибудь, ему до него как до Луны и никогда не поровняться
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gore88
1490099996
Скорее бы эти какие-нибудь Мудки пошли по этапу где-то в Сибири и занялись бы хоть чем-то полезным, например, лесоповалом, а не вредительством.
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Павел Буре
1490101712
Не надо ничего говорить, просто бабло не 3,14зди и сделай нормальные стадионы и все!!!
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sidul1
1490103632
может хоть после мундиала попрут вон этого жулика
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