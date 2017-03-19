Санчес может пропустить матчи сборной Чили из-за травмы голеностопа

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча АПЛ против «Вест Бромвича» (1:3) рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Алексиса Санчеса. По словам специалиста, голеностоп форварда находился в ужасном состоянии.

«Санчес не должен был играть во втором тайме, но настоял, что хочет выйти на поле. В итоге мы его потом заменили. Его правый голеностоп в ужасном состоянии. Если это окажется ушиб, он сможет сыграть за сборную на следующей неделе. Если там повреждение связок, он не сыграет», – сказал Венгер.

24 марта сборной Чили предстоит встретиться со сборной Аргентины.