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    Санчес может пропустить матчи сборной Чили из-за травмы голеностопа

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча АПЛ против «Вест Бромвича» (1:3) рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Алексиса Санчеса. По словам специалиста, голеностоп форварда находился в ужасном состоянии.

    «Санчес не должен был играть во втором тайме, но настоял, что хочет выйти на поле. В итоге мы его потом заменили. Его правый голеностоп в ужасном состоянии. Если это окажется ушиб, он сможет сыграть за сборную на следующей неделе. Если там повреждение связок, он не сыграет», – сказал Венгер.

    24 марта сборной Чили предстоит встретиться со сборной Аргентины.

    Источник: BBC

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    19.03.2017 01:19
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