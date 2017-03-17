Стоимость эксплуатации стадиона в Нижнем Новгороде составит 350 миллионов в год

Стоимость эксплуатации стадиона в Нижнем Новгороде, построенному к чемпионата мира-2018, составит 348,5 миллиона рублей в год, сообщает «НИА Нижний Новгород». Из них 49,3 миллиона рублей пойдут на оплату труда, 59,3 – на коммунальные платежи, 4,6 миллиона – налоги. Еще 160 миллионов потребуется на приобретение инженерного оборудования, которое во время проведения ЧМ-2018 будет арендоваться, рассказал исполняющий обязанности министра спорта области Алексей Москвин.

Помимо того, потребуются средства на оплату услуг по обслуживанию инженерных систем, которые после турнира будут переданы на аутсорсинг. После завершения чемпионата мира-2018 правительство региона планирует сдавать в аренду примерно 36 тысяч квадратных метров площади на территории стадиона, что позволит получать до 260 миллионов рублей в год.

Напомним, что стадион «Нижний Новгород» примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, матч 1/8 финала и четвертьфинал.