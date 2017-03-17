Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стоимость эксплуатации стадиона в Нижнем Новгороде составит 350 миллионов в год

    Стоимость эксплуатации стадиона в Нижнем Новгороде, построенному к чемпионата мира-2018, составит 348,5 миллиона рублей в год, сообщает «НИА Нижний Новгород». Из них 49,3 миллиона рублей пойдут на оплату труда, 59,3 – на коммунальные платежи, 4,6 миллиона – налоги. Еще 160 миллионов потребуется на приобретение инженерного оборудования, которое во время проведения ЧМ-2018 будет арендоваться, рассказал исполняющий обязанности министра спорта области Алексей Москвин.

    Помимо того, потребуются средства на оплату услуг по обслуживанию инженерных систем, которые после турнира будут переданы на аутсорсинг. После завершения чемпионата мира-2018 правительство региона планирует сдавать в аренду примерно 36 тысяч квадратных метров площади на территории стадиона, что позволит получать до 260 миллионов рублей в год.

    Напомним, что стадион «Нижний Новгород» примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2017 09:05
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      Muzaved 17 марта 2017, 10:46

      Не хилая у кого то зарплата... 49 лямов...
      Это какой же штат там?
      Или половина суммы чья то зарплата?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 марта 2017, 09:15

      И что они будут делать с ним после ЧМ? Команды нет, наверное редиску на поле выращивать будут раннюю, подогрев поля наверное есть.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11