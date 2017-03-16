«Милан» отверг предложение «Реала» по Доннарумме

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма имел предложение от «Реала», однако итальянский клуб ответил отказом. Руководство миланского клуба не намерено расставаться с талантливым вратарем, контракт которого истекает летом 2018 года.

На данный момент «Милан» готовит предложение по новому соглашению сроком до 2020 года с окладом 3 миллиона евро в год. Сообщается, что агент 18-летнего стража ворот Мино Райола ожидает завершения передачи «Милана» в руки китайских инвестров, после чего готов вступить в переговоры.

В текущем сезоне на счету Доннаруммы 27 матчей.