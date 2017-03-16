Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Милан» отверг предложение «Реала» по Доннарумме

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма имел предложение от «Реала», однако итальянский клуб ответил отказом. Руководство миланского клуба не намерено расставаться с талантливым вратарем, контракт которого истекает летом 2018 года.

    На данный момент «Милан» готовит предложение по новому соглашению сроком до 2020 года с окладом 3 миллиона евро в год. Сообщается, что агент 18-летнего стража ворот Мино Райола ожидает завершения передачи «Милана» в руки китайских инвестров, после чего готов вступить в переговоры.

    В текущем сезоне на счету Доннаруммы 27 матчей.

    Источник: Corrieredellosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2017 13:09
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 16 марта 2017, 13:46

      В 18 получать 3млн...не многовато??! Как бы башня не поехала...а в армию ему случайно не пора??!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 марта 2017, 13:44

      пусть окрепнет в родном клубе... рано куда то еще соваться...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      moneyonstart 16 марта 2017, 13:15

      Не по годам стабилен и уверен в себе. Не на продажу!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11