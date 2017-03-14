Гвардиола: «Забитые голы – лучший способ защиты»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что «горожане» должны забить в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако». По мнению специалиста, голы – это лучшая защита.

В первом поединке «Сити» добыл победу со счетом 5:3.

«Я здесь для того, чтобы помочь команде пробиться в следующую стадию турнира. Хочу, чтобы с самого начала матча мои игроки шли в атаку и сражались за результат. Мы обязаны забить в этой встрече. У «Монако» прекрасная команда. Завтра болельщиков ждет красивый футбол.

Забитые голы – лучший способ защиты. Если ты будешь думать лишь об обороне, ты проиграешь. Основная задача – постараться отличиться. Мы пять раз поразили ворота «Монако» в первой игре, но эти мячи дались нам нелегко», – сказал Гвардиола.

Встреча «Монако» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 15 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.