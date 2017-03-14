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    Гвардиола: «Забитые голы – лучший способ защиты»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что «горожане» должны забить в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако». По мнению специалиста, голы – это лучшая защита.

    В первом поединке «Сити» добыл победу со счетом 5:3.

    «Я здесь для того, чтобы помочь команде пробиться в следующую стадию турнира. Хочу, чтобы с самого начала матча мои игроки шли в атаку и сражались за результат. Мы обязаны забить в этой встрече. У «Монако» прекрасная команда. Завтра болельщиков ждет красивый футбол.

    Забитые голы – лучший способ защиты. Если ты будешь думать лишь об обороне, ты проиграешь. Основная задача – постараться отличиться. Мы пять раз поразили ворота «Монако» в первой игре, но эти мячи дались нам нелегко», – сказал Гвардиола.

    Встреча «Монако» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 15 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    14.03.2017 22:19
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 15 марта 2017, 04:35

      Эх, наши бы все так рассуждали, играя в европе

      1
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 15 марта 2017, 00:05

      так точно

      0
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