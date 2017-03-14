Кубок Англии. «Челси» с минимальным счетом одолел «Манчестер Юнайтед» и вышел в полуфинал

В рамках 1/4 финала Кубка Англии «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед». Единственный гол в матче был забил в начале второй половины встречи. Мяч на свой счет записал Н'Голо Канте на 51-й минуте. Отметим, манкунианцы заканчивали встречу вдесятером, после удаления Андера Эрреры на 35-й минуте игры.

Англия. Кубок. 1/4 финала

Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0 (0:0) Текстовая трансляция матча

Гол: 1:0 – Канте, 51.

Удаления: нет – Эррера, 35.

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