Кубок Англии. «Челси» с минимальным счетом одолел «Манчестер Юнайтед» и вышел в полуфинал

Плохо для Ростова.
Смотрю на Погба и диву даюсь - неужели не жалко заплаченных за него денег.
В рамках 1/4 финала Кубка Англии «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед». Единственный гол в матче был забил в начале второй половины встречи. Мяч на свой счет записал Н'Голо Канте на 51-й минуте. Отметим, манкунианцы заканчивали встречу вдесятером, после удаления Андера Эрреры на 35-й минуте игры.
Англия. Кубок. 1/4 финала
Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0 (0:0) Текстовая трансляция матча
Гол: 1:0 – Канте, 51.
Удаления: нет – Эррера, 35.