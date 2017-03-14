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    Кубок Англии. «Челси» с минимальным счетом одолел «Манчестер Юнайтед» и вышел в полуфинал

    В рамках 1/4 финала Кубка Англии «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед». Единственный гол в матче был забил в начале второй половины встречи. Мяч на свой счет записал Н'Голо Канте на 51-й минуте. Отметим, манкунианцы заканчивали встречу вдесятером, после удаления Андера Эрреры на 35-й минуте игры.

    Англия. Кубок. 1/4 финала

    Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0 (0:0) Текстовая трансляция матча

    Гол: 1:0 – Канте, 51.

    Удаления: нет – Эррера, 35.

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2017 00:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 14 марта 2017, 09:06

      Плохо для Ростова.
      Смотрю на Погба и диву даюсь - неужели не жалко заплаченных за него денег.

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 14 марта 2017, 05:20

      Ростов бы так же...

      0
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      Рейтинг: +69

      Garri98 14 марта 2017, 04:08

      Эта бельгийская , толсто задая Шельма Азар, при столкновениях на поле. Ведет себя хуже, чем потерпевшая после изнасилования. Команда терпил, во главе с итальянским неврастеником. Гнать надо этубельгийскую прасти- утку с АПЛ. Сколько уже игроков из-за нее понаказывали. Самая гнилая команда АПЛ

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      Рейтинг: +10

      NAKENA > Garri98 14 марта 2017, 09:01

      точная определения! вообщем то вся челси как толстозадая Шельма а азарчик маленький Аферист! жал МЮ.

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      Рейтинг: +30

      greedytoski > Garri98 14 марта 2017, 14:21

      что ты ноешь? гнилой здесь только один - это муониньо. все по делу. судья еще вас пощадил. вслед за херерой можно было смело отправлять в раздевалку и валенисию и джонса и рохо.
      костоломы гребаные. учитесь в футбол играть для начала.

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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 14 марта 2017, 01:12

      Хорошая игра! Смотреть - одно удовольствие!

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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 14 марта 2017, 01:06

      Молодцы!!! Игра в одни ворота!Без удаления - игра бы была еще красочнее!!!

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      Рейтинг: +788

      JI e x a 14 марта 2017, 00:49

      когда жеребьевка?

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 14 марта 2017, 00:44

      Просто задавили! Но, если бы не удаление...

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 14 марта 2017, 00:41

      Досадно....но по игре.

      -1
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