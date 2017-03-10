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    Болельщик «ПСЖ» убил своего друга за шутки после поражения команды в матче с «Барселоной»

    Габонский болельщик «ПСЖ» после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6) убил собственного друга за шутки в адрес парижского клуба, который вылетел из розыгрыша турнира.

    Как сообщает AFP, взбешенный фанат команды нанес обидчику ножевой удар в шею, после чего тот скончался на месте. Позднее болельщик признал вину, заявив, что не хотел совершать преступление.

    Напомним, в первой встрече «ПСЖ» одержал разгромную победу над «Барселоной» со счетом 4:0, однако не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей (5:6).

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2017 23:34
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 марта 2017, 18:25

      Ужас...

      0
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      Рейтинг: +17

      REAL DEN !!! 13 марта 2017, 23:33

      жесть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 марта 2017, 16:49

      а тебе научиться культуре общения и глаза продрать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 11 марта 2017, 08:18

      тот момент когда интерес, любовь к футболу переходить в стадию дебилизма!

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 11 марта 2017, 05:12

      Ну и дебил,же...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 11 марта 2017, 03:42

      Улетевшие люди... видно прогресс до них не скоро дойдет, при чем тут человек если команда так играет тем более друг... ужас...

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 марта 2017, 03:42

      Вот до чего доводят арбитришки и отсутствие видеоповтора

      1
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 > пряник929 11 марта 2017, 16:38

      тебе лишь бы попиздеть про судью в этом матче. ооу

      -3
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 11 марта 2017, 01:46

      зарезал шутника ехидного
      и себе судьбу зарезал
      чувство такта надо соблюдать, не опускаться до подлых шуток и звериного проявления
      .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 марта 2017, 01:20

      На этом портале таких Габонцев пруд пруди. Половина друг друга давно бы переубивала.

      8
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 11 марта 2017, 01:10

      Блин,хорошо,я не габонец,вообще бы без друзей остался!!!

      3
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