Болельщик «ПСЖ» убил своего друга за шутки после поражения команды в матче с «Барселоной»

Габонский болельщик «ПСЖ» после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6) убил собственного друга за шутки в адрес парижского клуба, который вылетел из розыгрыша турнира.

Как сообщает AFP, взбешенный фанат команды нанес обидчику ножевой удар в шею, после чего тот скончался на месте. Позднее болельщик признал вину, заявив, что не хотел совершать преступление.

Напомним, в первой встрече «ПСЖ» одержал разгромную победу над «Барселоной» со счетом 4:0, однако не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей (5:6).