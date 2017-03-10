После шестого гола «Барселоны» в ворота «ПСЖ» рядом со стадионом было зафиксировано землетрясение

Во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» в столице Каталонии было зафиксировано микроземлетрясение. Сообщается, что местный институт геологии, расположенный рядом со стадионом «Камп Ноу», с помощью приборов отметил сейсмическую активность силой в одну магнитуду по шкале Рихтера.

Напомним, в первой встрече каталонский клуб уступил парижанам со счетом 0:4, однако в ответной игре одержал разгромную победу (6:1) и прошел в четвертьфинал. Таким образом, сине-гранатовые стали первым клубом в истории Лиги чемпионов, который сумел пробиться в следующую стадию турнира, проиграв в первом матче со счетом 0:4.