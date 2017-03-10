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    После шестого гола «Барселоны» в ворота «ПСЖ» рядом со стадионом было зафиксировано землетрясение

    Во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» в столице Каталонии было зафиксировано микроземлетрясение. Сообщается, что местный институт геологии, расположенный рядом со стадионом «Камп Ноу», с помощью приборов отметил сейсмическую активность силой в одну магнитуду по шкале Рихтера.

    Напомним, в первой встрече каталонский клуб уступил парижанам со счетом 0:4, однако в ответной игре одержал разгромную победу (6:1) и прошел в четвертьфинал. Таким образом, сине-гранатовые стали первым клубом в истории Лиги чемпионов, который сумел пробиться в следующую стадию турнира, проиграв в первом матче со счетом 0:4.

    Источник: Marca

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    10.03.2017 17:01
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 10 марта 2017, 18:25

      Трясло всю планету!!!

      0
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 10 марта 2017, 18:14

      Землетрясение было не только рядом со стадионом! По всему миру!!!!

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 10 марта 2017, 18:13

      Побольше бы таких игр. Украшение этого года. 100%это фанаты искусственное землетрясение устроили.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 10 марта 2017, 17:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это не выдержал карман судьи и порвался, на землю повалилась взятка . . . взятка настолько была тяжелой, что падение ее на землю, вызвало землетрясение . . . (хахахахааха)

      -4
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 > Аристократ Олжик 10 марта 2017, 19:31

      Типо так смешно ахаха ( нет )
      Шутки плоские жесть

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Bogdan1906 12 марта 2017, 16:13

      Я же фанат Челси, и еще помню матч который судил Овребо, поэтому когда я вижу матчи, в котором Барса вытаскивает то, что уже закапано на самую глубь, а сверху построен небоскреб, и Барса умудряется из него вылезти . . . ну тут и матч смотреть не стоит, сразу понятно что судья помог, тем более, когда слышишь опять что то знакомое, как Барса вновь играет рукой у себя в штрафной и в ее ворота всячески не замечают пенальти . . . очень знакомо

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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 10 марта 2017, 17:29

      пуканы бомбанули

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 марта 2017, 17:26

      это боги наверно отмечали проход барсы!!!

      -1
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      Рейтинг: +70

      vincentin 10 марта 2017, 17:20

      Походу парижские болельщики Реала подорвались :D

      1
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      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 10 марта 2017, 17:10

      Это челюсти вывалились у болельщиков на стадионе)))

      2
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 10 марта 2017, 17:03

      да это вообще бомба была )))

      0
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