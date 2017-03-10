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  • После шестого гола «Барселоны» в ворота «ПСЖ» рядом со стадионом было зафиксировано землетрясение

После шестого гола «Барселоны» в ворота «ПСЖ» рядом со стадионом было зафиксировано землетрясение

10 марта 2017, 17:01
13

Во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» в столице Каталонии было зафиксировано микроземлетрясение. Сообщается, что местный институт геологии, расположенный рядом со стадионом «Камп Ноу», с помощью приборов отметил сейсмическую активность силой в одну магнитуду по шкале Рихтера.

Напомним, в первой встрече каталонский клуб уступил парижанам со счетом 0:4, однако в ответной игре одержал разгромную победу (6:1) и прошел в четвертьфинал. Таким образом, сине-гранатовые стали первым клубом в истории Лиги чемпионов, который сумел пробиться в следующую стадию турнира, проиграв в первом матче со счетом 0:4.

Источник: Marca
Лига чемпионов Барселона ПСЖ
Комментарии (13)
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maksspartak
1489154594
да это вообще бомба была )))
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Aleksandeer
1489155011
Это челюсти вывалились у болельщиков на стадионе)))
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vincentin
1489155628
Походу парижские болельщики Реала подорвались :D
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Павел Буре
1489155981
это боги наверно отмечали проход барсы!!!
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Pablo Aimar
1489156148
пуканы бомбанули
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Аристократ Олжик
1489157881
Это не выдержал карман судьи и порвался, на землю повалилась взятка . . . взятка настолько была тяжелой, что падение ее на землю, вызвало землетрясение . . . (хахахахааха)
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BoltCX
1489158838
Побольше бы таких игр. Украшение этого года. 100%это фанаты искусственное землетрясение устроили.
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sergun-kuk
1489158892
Землетрясение было не только рядом со стадионом! По всему миру!!!!
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elizaveta-285
1489159551
Трясло всю планету!!!
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