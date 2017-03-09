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  • Мутко: «Надеюсь, «Ростов» порадует нас в матче с «Манчестер Юнайтед»

Мутко: «Надеюсь, «Ростов» порадует нас в матче с «Манчестер Юнайтед»

9 марта 2017, 17:28
20

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед».

«После вчерашнего матча («Барселона»«ПСЖ» (6:1) понимаешь, что ничего несбыточного не бывает. Надо обладать определенным мастерством и классом. Но надо еще и обладать характером и желанием.

У «Ростова» есть и характер, и желание, и определенный уровень. Надеюсь, этого будет достаточно для положительного результата. Совсем непростой матч будет, но надеюсь, что он будет интересным, и «Ростов» нас порадует», – сказал Мутко.

Встреча на стадионе «Олимп-2» начнется в 21:00 по московскому времени. Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Мутко Виталий
Комментарии (20)
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Rustam27
1489069876
Иди на ..й
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B.G.
1489074037
Ростову удачи!
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zico2205
1489074168
А что ты сделал,для того, чтобы Ростов нас радовал, г. Мудищенко??? Ты перенес игру с Тереком,чтобы Ростов уже через 2 дня, после важнейшей игры с МЮ отдохнул и восстановился, а не снова играл важный для себя матч, ну а потом летел в Манчестер уже как выжатый лимон ??? Это не тебе ли благодаря, Ростов играл в кубке и первенстве молодежным составом, а основной в это время зарабатывал очки для рейтинга страны ,играя в Лиге Чемпионов ??? Это не по твоей ли указке ,судейство против Ростова стало очень жестким и удаления шли одни за другими, в то время когда истинные костоломы, над этим и смеялись??? И теперь, ты-гнида , еще и ждешь,чтобы тебя порадовали??? Радуйся своему питерскому чмошному клубу, где бездарно тратятся огромные народные деньги...Может придет время. и ты за все это ответишь....Только не лезь своими грязными лапами в гордый Ростов....
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Михас007
1489074209
мы тожа надеемся
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zadira56
1489074383
Удачи парням!
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1489075549
Нас то порадует,а вам походу похрен..лишь бы примазаться!!
Ответить
Igor Belousov
1489076543
2:0 порадует
Ответить
Zenit_EKB_Ural
1489076707
Ростов безусловно порадует!!!
Ответить
СеняШахты
1489076838
Я тоже надеюсь
Ответить
a-rakhmatov
1489077083
Вся Россия надеется на успех Ростова!!!
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