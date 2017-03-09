Мутко: «Надеюсь, «Ростов» порадует нас в матче с «Манчестер Юнайтед»

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед».

«После вчерашнего матча («Барселона» – «ПСЖ» (6:1) понимаешь, что ничего несбыточного не бывает. Надо обладать определенным мастерством и классом. Но надо еще и обладать характером и желанием.

У «Ростова» есть и характер, и желание, и определенный уровень. Надеюсь, этого будет достаточно для положительного результата. Совсем непростой матч будет, но надеюсь, что он будет интересным, и «Ростов» нас порадует», – сказал Мутко.

Встреча на стадионе «Олимп-2» начнется в 21:00 по московскому времени. Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.