Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Надеюсь, «Ростов» порадует нас в матче с «Манчестер Юнайтед»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед».

    «После вчерашнего матча («Барселона»«ПСЖ» (6:1) понимаешь, что ничего несбыточного не бывает. Надо обладать определенным мастерством и классом. Но надо еще и обладать характером и желанием.

    У «Ростова» есть и характер, и желание, и определенный уровень. Надеюсь, этого будет достаточно для положительного результата. Совсем непростой матч будет, но надеюсь, что он будет интересным, и «Ростов» нас порадует», – сказал Мутко.

    Встреча на стадионе «Олимп-2» начнется в 21:00 по московскому времени. Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2017 17:28
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 9 марта 2017, 22:19

      нужно выигрывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 марта 2017, 19:31

      Вся Россия надеется на успех Ростова!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      СеняШахты 9 марта 2017, 19:27

      Я тоже надеюсь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural 9 марта 2017, 19:25

      Ростов безусловно порадует!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 9 марта 2017, 19:22

      2:0 порадует

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 9 марта 2017, 19:05

      Нас то порадует,а вам походу похрен..лишь бы примазаться!!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 9 марта 2017, 18:46

      Удачи парням!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 9 марта 2017, 18:43

      мы тожа надеемся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 марта 2017, 18:42

      А что ты сделал,для того, чтобы Ростов нас радовал, г. Мудищенко??? Ты перенес игру с Тереком,чтобы Ростов уже через 2 дня, после важнейшей игры с МЮ отдохнул и восстановился, а не снова играл важный для себя матч, ну а потом летел в Манчестер уже как выжатый лимон ??? Это не тебе ли благодаря, Ростов играл в кубке и первенстве молодежным составом, а основной в это время зарабатывал очки для рейтинга страны ,играя в Лиге Чемпионов ??? Это не по твоей ли указке ,судейство против Ростова стало очень жестким и удаления шли одни за другими, в то время когда истинные костоломы, над этим и смеялись??? И теперь, ты-гнида , еще и ждешь,чтобы тебя порадовали??? Радуйся своему питерскому чмошному клубу, где бездарно тратятся огромные народные деньги...Может придет время. и ты за все это ответишь....Только не лезь своими грязными лапами в гордый Ростов....

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 9 марта 2017, 18:40

      Ростову удачи!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11