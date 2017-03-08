Гризманн оштрафован на 3 тысячи за надпись на майке с поздравлением девушки

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн по итогам матча 26-го тура Примеры против «Валенсии» (3:0) получил штраф в размере 3 тысяч евро. Футболист, забив гол, продемонстрировал футболку с поздравлением своей девушки с днем рождения.

Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации наложил на француза штраф, а также выписал игроку задним числом желтую карточку.

«Штраф и желтая карточка за то, что поздравил девушку… И это три дня спустя. Займитесь другими делами», – написал Гризманн на своей странице в Twitter.