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    Гризманн оштрафован на 3 тысячи за надпись на майке с поздравлением девушки

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн по итогам матча 26-го тура Примеры против «Валенсии» (3:0) получил штраф в размере 3 тысяч евро. Футболист, забив гол, продемонстрировал футболку с поздравлением своей девушки с днем рождения.

    Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации наложил на француза штраф, а также выписал игроку задним числом желтую карточку.

    «Штраф и желтая карточка за то, что поздравил девушку… И это три дня спустя. Займитесь другими делами», – написал Гризманн на своей странице в Twitter.

    Источник: AS

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    08.03.2017 20:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 9 марта 2017, 17:58

      тупость

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 8 марта 2017, 21:04

      Спонсоры, подсуетились, не иначе...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 8 марта 2017, 20:47

      "с поздравлением своей девушки"
      Разве здесь не правильнее писать "с поздравлением своей девушке"? А то получается, что его девушка является автором поздравления, написанного у него на майке.

      -2
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > Тамхар 8 марта 2017, 21:18

      А по теме что-нибудь??!

      -1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Пикап96 10 марта 2017, 08:54

      По теме: я считаю, что имел право. Когда Балотелли после гола показал надпись на нижней майке "Why always me?", никакого шума не было, а Гризмана вот оштрафовали. А с нашим полудурком Тарасовым что нужно было делать после проигрыша в Турции?

      0
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 8 марта 2017, 20:45

      Правильно им Гризманн сказал. Совсем испанцы* eb@нулись. Денег нет, но пытаются хоть какой-то грош с кого-нибудь содрать.

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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 8 марта 2017, 20:40

      лол. он же не на футболке написал

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      Рейтинг: +32

      oreshko 8 марта 2017, 20:10

      На самом деле, заняться бы другими делами.

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      Рейтинг: +3

      DanialaP 8 марта 2017, 20:08

      Интересно

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