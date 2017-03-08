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Пресс-служба УЕФА заявила, что поле в Ростове-на-Дону не идеально, но пригодно для игры

8 марта 2017, 19:41
20

УЕФА провела инспекцию поля в Ростове-на-Дону, где 9 марта состоится первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, ранее главный тренер англичан Жозе Моуринью высказал недовольство плохим качеством газона на стадионе «Олимп-2».

«Официальная проверка прошла в среду. Игровое поле, может быть, находится не в идеальном состоянии, но оно пригодно для проведения матча. Игра состоится в соответствии с графиком», – заявили в пресс-службе УЕФА.

Встреча состоится в четверг и начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (20)
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сергей николаевич
1488991484
может поле с играет на победу Ростова
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werty
1488991582
Не основной состав будет играть у МЮ
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Робинзон
1488992853
поле не поле поговорить больше не о чем, что ли .
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hunta
1488993025
...Моуринью и ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА "негодуэ", будут по этому поводу вместе бухахать...
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PopCorn963
1488995319
Это всё из-за того, что "Бавария" в Ростове-на-Дону проиграла?)))
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mutabor0992
1488998666
Не идеально,но пригодно...Все что нужно знать.А Маур разнылся как деФФочка.Это для тех кто недавно говорил, что Маур и Ибра мужики.Гыгы
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zico2205
1489016439
Хорошо что не с Томью Моуру приходится играть....В Сибири я бы на него посмотрел...
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Par Mezan
1489082085
Это опять российские хакеры нагадили... Сначала в пробирки с мочой, а теперь тупо - прямо на газон....Это просто позор какой-то!... Ха! Удачи, Ростсельмаш!!! Перемесим Манчестер на удобрение поля!
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