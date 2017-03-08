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    Пресс-служба УЕФА заявила, что поле в Ростове-на-Дону не идеально, но пригодно для игры

    УЕФА провела инспекцию поля в Ростове-на-Дону, где 9 марта состоится первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, ранее главный тренер англичан Жозе Моуринью высказал недовольство плохим качеством газона на стадионе «Олимп-2».

    «Официальная проверка прошла в среду. Игровое поле, может быть, находится не в идеальном состоянии, но оно пригодно для проведения матча. Игра состоится в соответствии с графиком», – заявили в пресс-службе УЕФА.

    Встреча состоится в четверг и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    08.03.2017 19:41
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 марта 2017, 20:54

      Это опять российские хакеры нагадили... Сначала в пробирки с мочой, а теперь тупо - прямо на газон....Это просто позор какой-то!... Ха! Удачи, Ростсельмаш!!! Перемесим Манчестер на удобрение поля!

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 марта 2017, 02:40

      Хорошо что не с Томью Моуру приходится играть....В Сибири я бы на него посмотрел...

      2
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      Рейтинг: +4270

      mutabor0992 8 марта 2017, 21:44

      Не идеально,но пригодно...Все что нужно знать.А Маур разнылся как деФФочка.Это для тех кто недавно говорил, что Маур и Ибра мужики.Гыгы

      1
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      Рейтинг: +2336

      den161 > mutabor0992 9 марта 2017, 11:25

      Да какой он мужик, он пиво и то безалкогольное рекламирует ))

      0
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 8 марта 2017, 20:48

      Это всё из-за того, что "Бавария" в Ростове-на-Дону проиграла?)))

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 8 марта 2017, 20:10

      ...Моуринью и ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА "негодуэ", будут по этому поводу вместе бухахать...

      1
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      Рейтинг: +365

      Бардюр > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 8 марта 2017, 20:54

      Шаверму с курой на Ваське ты ебашишь, ушлепок.

      3
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      Рейтинг: +1282

      Джой > Бардюр 8 марта 2017, 21:08

      да кто его на Ваську пустит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 8 марта 2017, 21:28

      Дебилёныш ,тебе самому не надоело бред нести? Я только одного не могу понять ,неужели здесь нет адекватных болельщиков из Питера? Неужели им приятно ,что их город позорят идиот бугага и педик в кепки?

      2
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      Рейтинг: +365

      Бардюр > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 8 марта 2017, 22:12

      Убейся о поребрик, парадный.

      0
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      Рейтинг: +21

      Сергей1234 > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 9 марта 2017, 16:18

      Тебе козлу завидовать?
      Ну рассмешил!

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Бардюр 9 марта 2017, 20:59

      Браво! Ату его, ату, уродца бестолкового!

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 8 марта 2017, 20:07

      поле не поле
      поговорить больше не о чем, что ли
      .

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      Рейтинг: +114

      werty 8 марта 2017, 19:46

      Не основной состав будет играть у МЮ

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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 8 марта 2017, 19:44

      может поле с играет на победу Ростова

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