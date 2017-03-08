Пресс-служба УЕФА заявила, что поле в Ростове-на-Дону не идеально, но пригодно для игры

УЕФА провела инспекцию поля в Ростове-на-Дону, где 9 марта состоится первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, ранее главный тренер англичан Жозе Моуринью высказал недовольство плохим качеством газона на стадионе «Олимп-2».

«Официальная проверка прошла в среду. Игровое поле, может быть, находится не в идеальном состоянии, но оно пригодно для проведения матча. Игра состоится в соответствии с графиком», – заявили в пресс-службе УЕФА.

Встреча состоится в четверг и начнется в 21:00 по московскому времени.