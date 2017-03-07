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    Бэйл, Роналду и Бензема – в атаке «Реала» на матч с «Наполи»

    Стали известны стартовые составы на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Реалом». Напомним, первая встреча завершилась победой мадридского клуба – 3:1.

    «Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан, Диавара, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Бэйл, Роналду, Бензема.

    Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

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    Источник: ФК «Реал»

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    07.03.2017 21:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 7 марта 2017, 22:24

      В прочем, ничего нового.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      TAF 7 марта 2017, 22:16

      Надеюсь наполи не подведет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 7 марта 2017, 22:04

      поставил на победу реала!

      -2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 марта 2017, 21:46

      наполи,форза !!!

      1
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