Бэйл, Роналду и Бензема – в атаке «Реала» на матч с «Наполи»

Стали известны стартовые составы на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Реалом». Напомним, первая встреча завершилась победой мадридского клуба – 3:1.

«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан, Диавара, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Бэйл, Роналду, Бензема.

Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

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