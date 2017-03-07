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    Азар: «Челси» желает как можно скорее выиграть АПЛ»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар после победы над «Вест Хэмом» (2:1) в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии заявил, что его клуб желает как можно скорее завоевать чемпионство в нынешнем сезоне. Также бельгиец рассказал, на какой позиции ему удобнее всего действовать на поле.

    «Мне удобнее играть в центре поля. В прошлом году я выступал на флангах и иногда оставался наедине против двух соперников.

    «Челси» хочет как можно скорее стать чемпионом и вернуть трофей на «Стэмфорд Бридж», – сказал футболист.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Азар провел 26 матчей, в которых забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: BBC

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    07.03.2017 08:37
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