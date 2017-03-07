Азар: «Челси» желает как можно скорее выиграть АПЛ»

Полузащитник «Челси» Эден Азар после победы над «Вест Хэмом» (2:1) в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии заявил, что его клуб желает как можно скорее завоевать чемпионство в нынешнем сезоне. Также бельгиец рассказал, на какой позиции ему удобнее всего действовать на поле.

«Мне удобнее играть в центре поля. В прошлом году я выступал на флангах и иногда оставался наедине против двух соперников.

«Челси» хочет как можно скорее стать чемпионом и вернуть трофей на «Стэмфорд Бридж», – сказал футболист.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Азар провел 26 матчей, в которых забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.