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    Примера. «Атлетико» разгромил «Валенсию», Гризманн сделал дубль

    В матче 26-го тура Примеры «Атлетико» на своем поле одержал разгромную победу над «Валенсией» со счетом 3:0. Автором дубля в составе мадридского клуба стал Антуан Гризманн, который принес команде первую за три игры победу в рамках чемпионата Испании.

    Отметим, что данный успех позволил «Атлетико» набрать 49 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. «Валенсия», имеющая в активе 29 баллов, расположилась на 13-й строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

    Атлетико – Валенсия – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гризманн, 10; 2:0 – Гамейро, 48; 3:0 – Гризманн, 83.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 20:02
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