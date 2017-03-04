Примера. «Вильярреал» оказался сильнее «Эспаньола»

В матче 26-го тура Примеры «Вильярреал» у себя дома обыграл «Эспаньол», по разу поразив ворота соперника в каждом из таймов – 2:0. Один из голов в собственные ворота отправил голкипер каталонского клуба Диего Лопес.

Таким образом, «Вильярреал» набрал 45 очков, однако остался на шестой строчке в турнирной таблице. В активе «Эспаньола» – 36 очков и девятая позиция.

Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

Вильярреал – Эспаньол – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сориано, 45; 2:0 – Лопес, 80 (в свои ворота).

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