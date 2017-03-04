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    Примера. «Вильярреал» оказался сильнее «Эспаньола»

    В матче 26-го тура Примеры «Вильярреал» у себя дома обыграл «Эспаньол», по разу поразив ворота соперника в каждом из таймов – 2:0. Один из голов в собственные ворота отправил голкипер каталонского клуба Диего Лопес.

    Таким образом, «Вильярреал» набрал 45 очков, однако остался на шестой строчке в турнирной таблице. В активе «Эспаньола» – 36 очков и девятая позиция.

    Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

    Вильярреал – Эспаньол – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сориано, 45; 2:0 – Лопес, 80 (в свои ворота).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 22:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 5 марта 2017, 00:05

      Поздравляю

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