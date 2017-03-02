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    Роналду проехал на красный свет на глазах у полицейских

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после матча 25-го тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (3:3) нарушил правила дорожного движения, когда на автомобиле покидал стадион «Сантьяго Бернабеу». Сообщается, что португальский футболист проехал на красный свет на глазах сотрудников полиции, которые проигнорировали поступок футболиста.

    Напомним, в матче против «Лас-Пальмаса» Роналду сделал дубль, вырвав для сливочных ничью. В нынешнем сезоне 32-летний португалец провел за «Реал» в Примере 20 матчей, в которых забил 18 голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: AS

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    02.03.2017 20:34
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 12:51

      В солидарность к Кокорину .

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 3 марта 2017, 14:13

      да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      ZIDAN06 3 марта 2017, 09:41

      Сдали пацана ментам, суки))

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 3 марта 2017, 09:26

      А может это новый challenge?)
      Я, Криштиану, только что проехал на красный около Бернабеу!
      Передаю эстафету Зидану!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 3 марта 2017, 09:24

      Ну еще бы) полицейские в Мадриде - четко знают - кого нельзя останавливать)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Protosser 3 марта 2017, 11:47

      Согласен! Весь Мадрид болеет за Реал, но еще чуть-чуть за "Атлетико".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 3 марта 2017, 08:39

      Шутка про Кокорина уже была?

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 3 марта 2017, 08:38

      Старый уже

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      Aleksey Scream 3 марта 2017, 00:49

      Видать Ирина Шейк научила правильно ездить)) шарит))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 марта 2017, 23:16

      Торопился подругу отжарить, сидевшую рядом, вот и торопился ни на что не обращая внимание...)

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 2 марта 2017, 22:24

      Кригтиану, зря ты с кокорина берёшь пример.

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