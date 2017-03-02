Роналду проехал на красный свет на глазах у полицейских

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после матча 25-го тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (3:3) нарушил правила дорожного движения, когда на автомобиле покидал стадион «Сантьяго Бернабеу». Сообщается, что португальский футболист проехал на красный свет на глазах сотрудников полиции, которые проигнорировали поступок футболиста.

Напомним, в матче против «Лас-Пальмаса» Роналду сделал дубль, вырвав для сливочных ничью. В нынешнем сезоне 32-летний португалец провел за «Реал» в Примере 20 матчей, в которых забил 18 голов и сделал две результативные передачи.