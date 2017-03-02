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    Агуэро: «Хочу остаться в «Манчестер Сити». В оставшиеся три месяца покажу лучшее, на что способен»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро опроверг информацию о желании сменить клуб.

    «Когда клуб заявляет о том, что хочет сохранить меня — это одно. Но совершенно другое дело — поговорить со мной лично. Ситуация окончательно прояснится в июне. Я хочу остаться, но за это время что-то может измениться.

    В оставшиеся три месяца покажу лучшее, на что способен. А там — посмотрим», — сказал аргентинец.

    Агуэро перешел в манчестерский клуб в июле 2011-го года из «Атлетико».

    В текущем сезоне двукратный чемпион Англии забил 11 голов в 19-ти матчах.

    Команда Хосепа Гвардиолы занимает третье место в турнирной таблице.

    Источник: Mirror.co.uk

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    02.03.2017 15:43
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