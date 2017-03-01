Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Блог Vanity Fair по итогам февраля стал победителем Блог-лиги

    Подошел к концу февральский сезон Блог-лиги, который подарил нам имя нового победителя. Им стал блог Vanity Fair, который по итогам прошлого месяца занял третье место. За это время в блоге вышло девять постов. Самым популярным материалом стал текст «Последний мяч. Почему Роналду больше не назовут лучшим», собравший более четырех тысяч просмотров. Всего же победитель набрал 51051 рейтинговое очко.

    Второе место занял блог «121», который за февраль выпустил девять постов и заработал 47351 очко рейтинга. Наиболее понравившимся читателям материалом стал тест «Угадай российского футболиста по детской фотографии» – 8760 просмотров.

    На третьей строчке пьедестала расположился блог Ла Примера: заметки юного испанца, в прошлом месяце занявший второе итоговое место. За февраль автор сделал девять постов, набрав в общем счете 40147 очков рейтинга. Самым просматриваемым материалом оказался рейтинг «Хоть где-то без Месси и Роналду. ТОП-5 лучших дриблеров Европы» – более четырех тысяч просмотров.

    Поздравляем победителей, которые получают 5000 рублей, 3000 рублей и 2000 рублей соответственно. Чтобы получить свой приз, напишите на blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Февраль» до 9 марта.

    Заведи блог на «Бомбардире» и получи шанс выиграть ценные призы!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2017 17:03
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33

      АВоржев 1 марта 2017, 19:14

      Блог 121 победил!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      forward33 > АВоржев 1 марта 2017, 19:22

      Ну как видишь нет, результаты, почему-то другие объявили.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +952

      Николай Живоглядов > АВоржев 1 марта 2017, 22:23

      Редакция оценила "ваш" (привет Чемпионату.ком) материал про футболистов, попадавшихся на краже. Кое-кто тоже попался на краже, как вы понимаете

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      forward33 > Николай Живоглядов 2 марта 2017, 12:00

      Красиво и иронично объяснили, теперь всё понятно, хотя можно было по-раньше осудить, а то человек наделся)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 1 марта 2017, 17:08

      Так вроде вчера вечером у блога "121" 52000 и он был первым))) Непонятно....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11