Блог Vanity Fair по итогам февраля стал победителем Блог-лиги

Подошел к концу февральский сезон Блог-лиги, который подарил нам имя нового победителя. Им стал блог Vanity Fair, который по итогам прошлого месяца занял третье место. За это время в блоге вышло девять постов. Самым популярным материалом стал текст «Последний мяч. Почему Роналду больше не назовут лучшим», собравший более четырех тысяч просмотров. Всего же победитель набрал 51051 рейтинговое очко.

Второе место занял блог «121», который за февраль выпустил девять постов и заработал 47351 очко рейтинга. Наиболее понравившимся читателям материалом стал тест «Угадай российского футболиста по детской фотографии» – 8760 просмотров.

На третьей строчке пьедестала расположился блог Ла Примера: заметки юного испанца, в прошлом месяце занявший второе итоговое место. За февраль автор сделал девять постов, набрав в общем счете 40147 очков рейтинга. Самым просматриваемым материалом оказался рейтинг «Хоть где-то без Месси и Роналду. ТОП-5 лучших дриблеров Европы» – более четырех тысяч просмотров.

Поздравляем победителей, которые получают 5000 рублей, 3000 рублей и 2000 рублей соответственно. Чтобы получить свой приз, напишите на blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Февраль» до 9 марта.

Заведи блог на «Бомбардире» и получи шанс выиграть ценные призы!