Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Блог Vanity Fair по итогам февраля стал победителем Блог-лиги

1 марта 2017, 17:03
5

Подошел к концу февральский сезон Блог-лиги, который подарил нам имя нового победителя. Им стал блог Vanity Fair, который по итогам прошлого месяца занял третье место. За это время в блоге вышло девять постов. Самым популярным материалом стал текст «Последний мяч. Почему Роналду больше не назовут лучшим», собравший более четырех тысяч просмотров. Всего же победитель набрал 51051 рейтинговое очко.

Второе место занял блог «121», который за февраль выпустил девять постов и заработал 47351 очко рейтинга. Наиболее понравившимся читателям материалом стал тест «Угадай российского футболиста по детской фотографии» – 8760 просмотров.

На третьей строчке пьедестала расположился блог Ла Примера: заметки юного испанца, в прошлом месяце занявший второе итоговое место. За февраль автор сделал девять постов, набрав в общем счете 40147 очков рейтинга. Самым просматриваемым материалом оказался рейтинг «Хоть где-то без Месси и Роналду. ТОП-5 лучших дриблеров Европы» – более четырех тысяч просмотров.

Поздравляем победителей, которые получают 5000 рублей, 3000 рублей и 2000 рублей соответственно. Чтобы получить свой приз, напишите на blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Февраль» до 9 марта.

Заведи блог на «Бомбардире» и получи шанс выиграть ценные призы!

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
forward33
1488377318
Так вроде вчера вечером у блога "121" 52000 и он был первым))) Непонятно....
Ответить
АВоржев
1488384848
Блог 121 победил!
Ответить
Главные новости
«Локомотиву» предложили Мостового
23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
23:09
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
22:27
1
Клубу РПЛ предложили Мареза
21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
Все новости
Все новости
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
23:51
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
23:40
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
23:29
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
22:58
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
22:42
1
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
22:11
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
11
Определен лучший российский футболист
17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
17:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+