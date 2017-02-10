Хоть где-то без Месси и Роналду. ТОП-5 лучших дриблеров Европы

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» представляет ТОП-5 лучших дриблеров Европы. Рейтинг возглавляет испанец, а игрок «Барселоны» расположился на второй строчке. При этом ни Роналду, ни Месси в рейтинге нет.

Дриблинг ассоциируется у болельщиков с эффектными обводками, финтами. Вспоминается молодой финтёр Роналду времен «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси с приклеенными к ногам мячом или юный Неймар, фееривший в Бразилии с помощью изящных финтов.

Всё началось с банального интереса, кто лучше в дриблинге? Месси или Роналду? Думал просто заглянуть на 5 минут в статистику и пойти по своим делам. Все оказалось не так просто, мое исследование продлилось на часы. Первое место в данном рейтинге занимает испанец (собственно говоря, поэтому этот пост в моём блоге), а на второй строчке игрок «Барселоны» (и это не Месси), из «Реала» никто в ТОП не попал, аналогично, как и из команд испанской Ла Лиги.

5-е место - Вилфред Заха

Замыкает ТОП игрок «Кристал Пэлас» Вилфред Заха. Ивуариец воспитывался в стане «орлов», привлек внимание «Манчестер Юнайтед», перешел в их стан, но не потянул уровень гранда, поскитался по арендам и в 2015 вновь вернулся «домой».

В текущем сезоне на его счету 4 забитых мяча и 6 ассистов. Как видим, результативность не главный конёк Захи, по среднему количеству обводок (4.1) игрок третий в АПЛ и 5 в Европе.

4-е место – Эден Азар

Былая слава Эдена Азара возвращается. Прошлый сезон бельгиец провалил полностью: голевая засуха и лишь 116 успешных обводок. Контраст налицо, потому что в текущем сезоне игрок совершил уже 101 обводку!

«Челси» сейчас единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, 9 очков отрыва от «Тоттенхэма», Азар внес свою непосильную лепту, он забил 20% голов лондонского клуба, а также отдал 3 ассиста.

3-е место - Аллан Сен-Максимен

Неожиданно третью строчку рейтинга занимает 19-летний юнец, выступающий за клуб французского подвала «Бастию». В среднем, за матч парень совершает 4.8 обводок. Очевидно, у него большое будущее, права на игрока принадлежат «Монако», также футболист выступает за юношеские сборные Франции.

После такого успешного сезона едва ли «Монако» удастся удержать в своих руках Аллана, учитывая толстосумов из Испании или Англии.

2-е место – Неймар

Вторая строчка никак не стала для нас сюрпризом, Неймар всегда был известен своим дриблингом, скоростью, финтами. Единственное, в прошлом сезоне бразилец возглавил рейтинг с показателем 4.39 обводки за матч, с процентом успешности 57%.

Статистика подтверждает ещё один немаловажный факт – Джуниор много рискует, исходя из этого процент успешных обводок относительно не высокий. Впрочем, как видим, по сравнению с прошлым сезоном бразилец значительно вырос.

1-е место – Адама Траоре

Первое место в рейтинге занял испанец Адама Траоре. Парень родился в Оспиталете, воспитывался в местной академии, позже права на него выкупила «Барселона», а сам футболист пару сезонов играл в каталонской кантере. Видимо, юноша не убедил боссов «блауграны», был продан сначала в «Астон Виллу», позднее в «Мидлсбро», где его лично наставляет испанец Альваро Негредо.

Показатель в 5.4 обводки за матч действительно впечатляет, учитывая что сыграно практически половину матчей сезона. Если испанец продолжит работать в таком же темпе, летом «Барселона» снова может вернуть футболиста или же какой-то английский гранд подпишет молодого игрока.

А где же Голден Бои и Кудесники мяча?

Совершенно закономерный вопрос – где же Роналду и Месси? Собственно говоря, именно из-за них я засел за статистику и непосредственно за данный материал. Результаты меня немного шокировали, особенно, что касается португальца и действующего лучшего игрока Европы.

За 15 матчей Примеры Криштиану совершил лишь 13 успешных обводок, абсолютно не укладывается в голове. Тем не менее за 15 поединков футболист забил 13 мячей и отдал 3 ассиста. Безусловно, эти цифры кричащие. Возможно, дело в возрасте, ведь скорость уже не та, тягаться с молодыми, свежими защитниками тяжело. Забавно, что количество голов совпадет с количеством обводок.

Лионель Месси в прошлом сезоне занял 8 место в рейтинге лучших дриблеров. Тогда среднее количество успешных обводок составило 3.77 (приблизительно 3.8). Как видим, в этом сезоне ситуация особо не изменилась, это значит, аргентинец стабилен.