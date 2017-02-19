Тест: угадай российского футболиста по детской фотографии

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Мамаев и Павлюченко сильно изменились :)
Блог «121» приготовил тест для тех, кто смотрит матчи сборной России, РФПЛ или просто хочет проверить свою интуицию. Задача – определить фамилию игрока по его детской фотографии.
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Мамаев и Павлюченко сильно изменились :)
12 со Щенниковым призадуматься пришлось
Я СУПЕР! 12 из 12
Быстров совсем не изменился)
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все они в детстве выглядели поприличнее))
у мамаева даже язык зеленый .. тоже наколку там сделал?
ребята поскожите как сделать тест
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