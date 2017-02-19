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    «121» Все блоги -

    Тест: угадай российского футболиста по детской фотографии

    19 февраля 2017
    Блог «121» приготовил тест для тех, кто смотрит матчи сборной России, РФПЛ или просто хочет проверить свою интуицию. Задача – определить фамилию игрока по его детской фотографии.

    Рейтинг: 4 Голосов: 23
    Комментарии55
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      Рейтинг: +15

      v1nn1k 6 июля 2017, 04:07

      10 из 12
      Мамаев и Павлюченко сильно изменились :)

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      Рейтинг: +571

      RJM555 21 февраля 2017, 21:14

      10 из 12

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      Рейтинг: +118

      kostyandr 21 февраля 2017, 12:35

      12 со Щенниковым призадуматься пришлось

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      Рейтинг: +10

      Zosima 20 февраля 2017, 23:29

      Я СУПЕР! 12 из 12

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      Рейтинг: +191

      bafor 20 февраля 2017, 20:43

      Быстров совсем не изменился)

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 февраля 2017, 20:10

      10..
      все они в детстве выглядели поприличнее))

      у мамаева даже язык зеленый .. тоже наколку там сделал?

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      Рейтинг: +12

      Ле­ван­довс­кий 20 февраля 2017, 16:51

      ребята поскожите как сделать тест

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 20 февраля 2017, 16:48

      11
      /12

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      Рейтинг: +36

      roma3003 20 февраля 2017, 16:39

      10.Супер!

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 20 февраля 2017, 16:36

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