Последний мяч. Почему Роналду больше не назовут лучшим

Победа в Лиге чемпионов и долгожданный успех со сборной вознесли Криштиану на вершину славы. Однако четвертый «Золотой мяч» – начало конца. Португалец еще дает результат, но уже не делает шоу.

На высочайший уровень Роналду вышел за счет постоянной работы над собой. Из талантливого парня, каких много, португалец благодаря скрупулезно выстроенному имиджу и постоянной нацеленности на результат вырос в живую легенду. Тщательно продуманная внешность, красивые поступки, голливудская улыбка. Все это – даже причуда КриРо вставать на цыпочки на командных фото, чтобы казаться выше – насквозь пропитано амбициями и тщеславием португальца, его стремлением быть первым.

Если бы Месси не было, его стоило бы придумать. Иначе с кем бороться супермену из «Реала», какую вселенскую несправедливость побеждать? Завидует ли Роналду аргентинцу – вопрос риторический. Однозначно. Показная легкость, с которой Лео дается игра, и семь потов, сошедшие с Криштиану в тренажерном зале. Тысячи часов тренировок, потраченные на отработку фирменных штрафных. Роналду, возможно, самый профессиональный игрок в истории футбола. Живая машина, штампующая голы.

В погоне за эффективностью португалец начал забывать, что футбол – это искусство и игра. Спросите себя, когда вы в последний раз видели оригинальный ход, нестандартное решение или слаломный проход через пол-поля в исполнении Роналду? Поздний КриРо идет по кратчайшему пути, как Электроник. Самое важное в футболе – счет на табло. Голов нет без ударов. И португалец бьет. Бьет так, как и не снилось Кержакову. В общем-то, удар – главное, что у него осталось к 32.

Если взять статистику Роналду в Примере за последние пять сезонов, то легко отследить, как менялся стиль игры португальца. Особенно в сравнении с его первым сезоном в составе «сливочных». Криштиану пытается маскировать потерю скорости и резкости другими сильными сторонами. Он превращается в игрока касания. Меньшее участие в комбинационной игре, меньше попыток взять игру на себя – будь то дриблинг или удары издали. Даже в борьбу форвард вступает реже и менее эффективно, несмотря на весь свой атлетизм. Зато каждое движение, каждое касание мяча становится выверенным на основе колоссального опыта.

Поменялась и роль Роналду в раздевалке. Что в «Реале», что в сборной португалец уже главный ветеран. У «сливочных» довольно молодой состав. Из тех, кто регулярно выходит на поле, Ронни – самый старый. На полгода моложе Модрич, на год – Рамос и Навас, но их амплуа предполагают более поздний выход на пенсию. Партнер по сборной Пепе никак не продлит контракт. В лучшем случае 33-летнего защитника переподпишут еще на один сезон. В 32 Роналду – уже как Иньеста в «Барсе» или Руни в «МЮ», просто выглядит моложе, да пока играет чаще и полезнее. Но это ненадолго.

Португалец осознает, что он не вечен. Отсюда стремление стать ментальным лидером, постоянные реверансы партнерам в соцсетях и интервью и поддержка их в те моменты, когда сам Роналду по каким-то причинам оказывается вне игры. Достигнув пределов физических возможностей человека, Криштиану задал планку, удерживать которую ему все сложнее. Тело человека имеет срок годности. В текущем сезоне КриРо пропускает игры чаще, чем когда-либо. И дело не только в травме, полученной в финале Евро. Он просто стареет, вот и все.

Зидан несколько раз снимал Роналду с игры, исход которой ясен (за исключением матча против «Лас-Пальмаса», где «островитяне» уступали только в один мяч и смогли спастись). Бывали и случаи, когда тренер предпочитал обойтись без лидера, чтобы не рисковать его здоровьем. «Реал» уже сейчас готовится к жизни без Роналду. В клубе понимают, что время вожака «сливочных» уходит, хотя португалец и пытается продлить долголетие, меняя функционал.

В ушедшем году звезды сошлись – «Реал» взял Кубок чемпионов, а Португалия выиграла Евро. Скандал с неуплатой налогов слегка смазал имидж Криштиану, но не получить «Золотой мяч» лидер этих команд просто не мог. Ждать подобной удачи второй год подряд стоит вряд ли. А в год ЧМ в России форварду исполнится уже 33. Вполне возможно, что наша страна станет свидетелем последнего крупного турнира португальца.

Запомните точку на небосклоне, где сейчас сияет звезда Роналду. Потому что выше она уже не взойдет. Но the show must go on.