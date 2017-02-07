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    Vanity Fair Все блоги -

    Последний мяч. Почему Роналду больше не назовут лучшим

    7 февраля 2017
    Победа в Лиге чемпионов и долгожданный успех со сборной вознесли Криштиану на вершину славы. Однако четвертый «Золотой мяч» – начало конца. Португалец еще дает результат, но уже не делает шоу.

    На высочайший уровень Роналду вышел за счет постоянной работы над собой. Из талантливого парня, каких много, португалец благодаря скрупулезно выстроенному имиджу и постоянной нацеленности на результат вырос в живую легенду. Тщательно продуманная внешность, красивые поступки, голливудская улыбка. Все это – даже причуда КриРо вставать на цыпочки на командных фото, чтобы казаться выше – насквозь пропитано амбициями и тщеславием португальца, его стремлением быть первым.

    Если бы Месси не было, его стоило бы придумать. Иначе с кем бороться супермену из «Реала», какую вселенскую несправедливость побеждать? Завидует ли Роналду аргентинцу – вопрос риторический. Однозначно. Показная легкость, с которой Лео дается игра, и семь потов, сошедшие с Криштиану в тренажерном зале. Тысячи часов тренировок, потраченные на отработку фирменных штрафных. Роналду, возможно, самый профессиональный игрок в истории футбола. Живая машина, штампующая голы.

    В погоне за эффективностью португалец начал забывать, что футбол – это искусство и игра. Спросите себя, когда вы в последний раз видели оригинальный ход, нестандартное решение или слаломный проход через пол-поля в исполнении Роналду? Поздний КриРо идет по кратчайшему пути, как Электроник. Самое важное в футболе – счет на табло. Голов нет без ударов. И португалец бьет. Бьет так, как и не снилось Кержакову. В общем-то, удар – главное, что у него осталось к 32.

    Если взять статистику Роналду в Примере за последние пять сезонов, то легко отследить, как менялся стиль игры португальца. Особенно в сравнении с его первым сезоном в составе «сливочных». Криштиану пытается маскировать потерю скорости и резкости другими сильными сторонами. Он превращается в игрока касания. Меньшее участие в комбинационной игре, меньше попыток взять игру на себя – будь то дриблинг или удары издали. Даже в борьбу форвард вступает реже и менее эффективно, несмотря на весь свой атлетизм. Зато каждое движение, каждое касание мяча становится выверенным на основе колоссального опыта.

    Поменялась и роль Роналду в раздевалке. Что в «Реале», что в сборной португалец уже главный ветеран. У «сливочных» довольно молодой состав. Из тех, кто регулярно выходит на поле, Ронни – самый старый. На полгода моложе Модрич, на год – Рамос и Навас, но их амплуа предполагают более поздний выход на пенсию. Партнер по сборной Пепе никак не продлит контракт. В лучшем случае 33-летнего защитника переподпишут еще на один сезон. В 32 Роналду – уже как Иньеста в «Барсе» или Руни в «МЮ», просто выглядит моложе, да пока играет чаще и полезнее. Но это ненадолго.

    Португалец осознает, что он не вечен. Отсюда стремление стать ментальным лидером, постоянные реверансы партнерам в соцсетях и интервью и поддержка их в те моменты, когда сам Роналду по каким-то причинам оказывается вне игры. Достигнув пределов физических возможностей человека, Криштиану задал планку, удерживать которую ему все сложнее. Тело человека имеет срок годности. В текущем сезоне КриРо пропускает игры чаще, чем когда-либо. И дело не только в травме, полученной в финале Евро. Он просто стареет, вот и все.

    Зидан несколько раз снимал Роналду с игры, исход которой ясен (за исключением матча против «Лас-Пальмаса», где «островитяне» уступали только в один мяч и смогли спастись). Бывали и случаи, когда тренер предпочитал обойтись без лидера, чтобы не рисковать его здоровьем. «Реал» уже сейчас готовится к жизни без Роналду. В клубе понимают, что время вожака «сливочных» уходит, хотя португалец и пытается продлить долголетие, меняя функционал.

    В ушедшем году звезды сошлись – «Реал» взял Кубок чемпионов, а Португалия выиграла Евро. Скандал с неуплатой налогов слегка смазал имидж Криштиану, но не получить «Золотой мяч» лидер этих команд просто не мог. Ждать подобной удачи второй год подряд стоит вряд ли. А в год ЧМ в России форварду исполнится уже 33. Вполне возможно, что наша страна станет свидетелем последнего крупного турнира португальца.

    Запомните точку на небосклоне, где сейчас сияет звезда Роналду. Потому что выше она уже не взойдет. Но the show must go on.

    Рейтинг: 4 Голосов: 26
    Комментарии19
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      Рейтинг: +73

      Фесс 14 февраля 2017, 00:49

      Великолепная статья. Близка к истине.
      Скоро увидим, как сложится в РЕАЛьности :)

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 13 февраля 2017, 11:28

      Сколько забивали лучшие бомбардиры в истории в сезоне, который начинали в 31 год? Посмотрите:
      Пеле - 9
      Пушкаш - 25
      Эйсебио - 19
      Ромарио - 37 (ну это вообще отдельный случай, бразилец раскрылся после 30))
      Ди Стефано - 36
      Зико - 6
      Анри - 26
      Рональдо - 2
      Герд Мюллер - 48 (снимаю шляпу)

      Криштиану уже 21 гол забил, так что к концу сезона, думаю, будет 40-45 (практически лучший среди лучших). Говорить о том, что это спад, думаю, не правильно, учитывая настоящий спад у вышеуказанных футболистов (кроме Мюллера и Ромарио).

      Возьмет ли ЗМ? Все зависит от двух факторов исключительно: 1) возьмет ли Реал ЛЧ и 2) что в этом сезоне покажет Месси.
      Если Барса слетит от ПСЖ и не выиграет ЛаЛигу, а Реал второй год к ряду поднимет ушастого, да еще с Примерой, то кто, как Вы думаете, получит мячик? Гризманн? или Азар, который пропускает еврокубки? или в Реале есть еще игроки, способные конкурировать с КР в этой гонке?

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Schicko_008 13 февраля 2017, 11:40

      Кстати про Месси. Если посмотреть, сколько забивали лучшие в сезоне, который начинали в 29 лет, то мы увидим:
      Пеле - 40
      Ромарио - 37
      Уго Санчес - 35
      Эйсебио - 28
      Ди Стефано - 29
      Зико - 44
      Рональдо - 15
      Герд Мюллер - 30

      НО:<
      Криштиану Роналду - 61

      То есть Месси в своем возрасте тоже лучший (учитывая его 31 гол на сегодня), ну или сразу после КР. Посмотрим)))

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Schicko_008 13 февраля 2017, 15:54

      Разве я отрицаю тот факт, что он может забить много (и скорее всего действительно забьёт)? Посыл материала вообще в другом.
      Футбол не потому так дико популярен во всем мире, что кто-то может забить 50 голов за год.

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Вингер91 13 февраля 2017, 17:10

      Я не спорю с автором статьи, мои комментарии, скорее, дополнения к ней. Хотя, в качестве реплики на твое замечание, отмечу, что я убежден, что футбол это в первую очередь голы, и чем их больше, тем больше популярность футбола. Футбол всегда интересно было наблюдать, когда были такие люди, которые забивали больше 50 голов за год (эпоха Пушкаша - Ди Стефано, эпоха Пеле - Эйсебио, эпоха Г.Мюллера - Кройфа, эпоха Зико - Платини, эпоха Рональдо - Зидана, эпоха Месси - КР). Когда их не было, футбол утрачивал интерес (например, конец 70-х, начало 90-х).

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Schicko_008 13 февраля 2017, 18:36

      В таком случае нужно больше Гибралтаров и Андорр в ленту. Но вряд ли это сделает футбол популярнее. Он тем и хорош, что забивать сложно.
      Роналдиньо не был супербомбардиром, но от его игры все кайфуют. И Кройфа любили прежде всего не за голы, а Зидан, Пирло или Хави вообще никогда не забивали много.
      Футбол - это искусство. Эстетика и красота. В этом смысле нынешний Роналду проигрывает самому себе несколько лет назад.
      Другое дело, что он мог просто сойти со сцены, как Роналдиньо, но выбрал другой путь и остаётся одним из сильнейших игроков современности.

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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 13 февраля 2017, 09:54

      статья по делу!

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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 9 февраля 2017, 21:54

      В 32 Роналду – уже как Иньеста в «Барсе» или Руни в «МЮ».В текущем сезоне КриРо пропускает игры чаще, чем когда-либо. И дело не только в травме, полученной в финале Евро. Он просто стареет, вот и все.Запомните точку на небосклоне, где сейчас сияет звезда Роналду. Потому что выше она уже не взойдет.Я вообще не согласен этими строками, вообще!!!

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      Рейтинг: +185

      Des79 8 февраля 2017, 07:15

      Конечно, ему еще играть и играть, доказал это Пирло!!!

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      Рейтинг: +201

      falanor 7 февраля 2017, 22:09

      автор в чем то и прав но не во всем. как минимум в том что был последний мяч Роналду или что ЧМ в России возможно последний крупный турнир для него. и вообще кто сейчас самые сильные игроки в мире - Месси, Рон, Ибра, Роббен (тоже пока что рано его списывать), Иньеста, Модрич и Неймар. всем кроме Неймара либо уже перевалило за 30 либо скоро будет 30 и как видите они все еще держат планку лучших в мире.

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > falanor 7 февраля 2017, 22:15

      Я не подаю это как догму или истину в последней инстанции)
      Это моё субъективное мнение. У вас есть своё, и это нормально. А кто прав - покажет время.

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      Рейтинг: +64

      baltica 7 февраля 2017, 22:02

      Балабол.Вспомни как в 35 играли Зидан и Фигу! А Каннаваро "Мячик" в 33 получил!

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > baltica 7 февраля 2017, 22:13

      Зидан закончил в 34. В любом случае, аргумент странный. Есть японец, который в 50 лет играет, и даже неплохо. Ну и?

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > baltica 7 февраля 2017, 22:18

      И ещё. Уйти как Зидан стоит дорогого. Больше 10 лет прошло, а помнят все. Кто помнит, как заканчивали Фигу с Каннаваро?

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      Рейтинг: +54

      Evklid > Вингер91 8 февраля 2017, 19:28

      Как Фигу заканчивал должны все помнить,кто футбл уважает

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 7 февраля 2017, 20:58

      король еще жив

      2
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      Рейтинг: +54

      Evklid 7 февраля 2017, 20:31

      слишком рано со счета сбрасываете

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      Рейтинг: +1775

      VGreen 7 февраля 2017, 20:17

      хорошая статья, всё так

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