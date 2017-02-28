Кейн: «Вхожу в число лучших футболистов мира»

Нападающий английского «Тоттенхэма» Гарри Кейн дал комментарий по поводу своей завидной результативности в 2017-м году.

«Если посмотреть на мою последнюю статистику, то можно сказать, что я являюсь одним из лучших нападающих. Можете так и написать, если хотите этого. Мне нравится делать то, чем я занимаюсь; хочу забивать как можно больше. Форма у меня сейчас для этого подходящая. Если продолжить усердно работать, то все получится», – заключил форвард.

Отметим, что в воскресной игре против «Сток Сити» Кейн оформил хет-трик. Всего в 21-й проведенной игре текущего сезона АПЛ на счету нападающего 17 голов.