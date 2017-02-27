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  • Примера. Мората вырвал для «Реала» победу в матче с «Вильярреалом»

Примера. Мората вырвал для «Реала» победу в матче с «Вильярреалом»

27 февраля 2017, 00:39
18

Встреча 24-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом» завершилась победой гостей. На голы Мануэля Тригероса и Седрика Бакамбу столичный клуб ответил точными ударами Гарета Бэйла и Криштиану Роналду. Победный мяч забил Альваро Мората.

«Реал» набрал 55 очков и вернулся на первую строчку, которую после победы над «Атлетико» временно занимала «Барселона». Подопечные Зинедина Зидана имеют игру в запасе. «Вильярреал» с 39-ю очками остался на шестой позиции в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур.

Вильярреал — Реал — 2:3 (0:0) Тестовая трансляция

Голы: 1:0 — Тригерос, 50; 2:0 — Бакамбу, 56; 2:1 — Бэйл, 64; 2:2 — Роналду (с пенальти), 74; 2:3 — Мората, 83.

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Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Вильярреал Реал
Комментарии (18)
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STALKER27
1488145501
вытащили
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САНЁК17
1488145592
Наконец то победили . ВИЛЬЯРРЕАЛ очень очень упертый не хотел проиграть.РЕАЛ слишком добреет по этому пропускает.
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Александр ЗА
1488145644
Судья сделал игру
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Ronaldinho R10
1488146253
Ребят,я не причисляю себя к когорте тупых глоров и с уважением отношусь к любому клубу,к Реалу в том числе.Но судья был сегодня в феерическом состоянии.За Морату рад,он выходя на 15-20 минут каждый матч умудряется в плане результата сделать больше чем Бензема играя 70-75 минут.Жаль,что слишком мало времени ему дается.Я все вспоминаю его голы за Юве Баварии,Реалу,оба решающие ,да и Барсе в финале.Классный форвард.
Ответить
ROOSHAN
1488146337
Молодцы! Так, продолжать... только с обороной возникли проблемы. Зидану нужно срочно что-то предпринимать!
Ответить
WD
1488147169
Хороший матч ,Реал хочет стать чемпионом!
Ответить
яйва-яйва
1488172549
Отскочили!
Ответить
maratagliulin
1488175274
Судья придумал пенальти
Ответить
Saylor
1488218529
Молодцы)
Ответить
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