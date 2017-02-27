Примера. Мората вырвал для «Реала» победу в матче с «Вильярреалом»

Встреча 24-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом» завершилась победой гостей. На голы Мануэля Тригероса и Седрика Бакамбу столичный клуб ответил точными ударами Гарета Бэйла и Криштиану Роналду. Победный мяч забил Альваро Мората.

«Реал» набрал 55 очков и вернулся на первую строчку, которую после победы над «Атлетико» временно занимала «Барселона». Подопечные Зинедина Зидана имеют игру в запасе. «Вильярреал» с 39-ю очками остался на шестой позиции в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур.

Вильярреал — Реал — 2:3 (0:0) Тестовая трансляция

Голы: 1:0 — Тригерос, 50; 2:0 — Бакамбу, 56; 2:1 — Бэйл, 64; 2:2 — Роналду (с пенальти), 74; 2:3 — Мората, 83.

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