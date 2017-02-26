Покеттино: «Кейн — один из лучших нападающих мира»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о подопечном Гарри Кейне, который сегодня забил 100-й гол в профессиональной карьере.

«Я рад за него. Гарри заслуживает этого достижения своим профессионализмом. Лично я не удивлен, ведь всегда говорил, что считаю его одним из лучших нападающих мира.

У него есть все задатки, чтобы в будущем стать легендой. В какой-то степени он уже начал ей становится благодаря голам и своему поведению», — считает аргентинец.

Помимо достижения юбилейной отметки, 23-летний Кейн также обошел экс-нападающего «Челси» Дидье Дрогба по количеству хет-триков в английской Премьер-лиге.