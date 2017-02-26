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Кубок английской лиги. «Манчестер Юнайтед» стал обладателем трофея пятый раз в истории

26 февраля 2017, 21:27
18

«Манчестер Юнайтед» завоевал Кубок английской лиги, обыграв «Саутгемптон» в решающем матче турнира. Златан Ибрагимович и Маноло Габбиадини забили по два мяча, одним голом отметился Джесси Лингард.

Отметим, что «красные дьяволы» стали обладателем данного трофея пятый раз в истории.

Кубок анлигийской лиги. Финал

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ибрагимович, 19; 2:0 – Лингард, 38; 2:1 – Габбиадини, 45+1; 2:2 – Габбиадини, 48; 3:2 – Ибрагимович, 87.

Календарь Кубка лиги

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Лиги Манчестер Юнайтед Саутгемптон
Комментарии (18)
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Sedoi_Goblin
1488133831
Поздравы!!!! Златан ещё не пенсионер! P.S. Де Хеа в дедушки подался?:)
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agil
1488133963
Ибра великий бомбардир!!!! где играет там колотить голы.........Респект чувак и в сборной и в клубах.....нам бы такого форварда на домашний чемпионат мира....
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Зэб
1488134216
Glory glory Man U ,поздравляю парни с Кубком.Ибра на высоте.Маур уважаю.Надеюсь не последние трофеи в этом сезоне.
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aleksander
1488134330
Ибрагимович просто монстр!!!! многим напам стоит поучится как выдерживать такие бомбардирские способности в 35 лет!!! казалось бы все выиграл человек, з/п норм, а все продолжает радовать людей, другой бы пузо в ресторанах да кальянных набивал и хер ложил на игру... человек ГООООЛище!
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sandutzu
1488134400
ПОЗДРАВЛЯМБА!! хотя могли и без нервов
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ivanthebest
1488134956
Красавцы ребятки. С трофеем! За календарный год уже 3-ий трофей между прочим. Надеюсь не последний! Мы на правильном пути!
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Luis Figo
1488135200
Ибра, пришел и доказал что он никогда не кидается словами! Говорит, творит и меняет историю! Монстр, так хочется чтоб он выиграл ЛЧ с МЮ и стал обладателем ЗМ 2018!!!
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Armagiddon
1488136878
Поздравляю!!!! Спасибо ИБРА!!!! Но хотелось бы без нервотрепок!!!
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lekseij2007
1488136959
Ибра!!!!! Молоток!!!!
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XaXatyn
1488147357
Ибра просто красава !
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