Кубок английской лиги. «Манчестер Юнайтед» стал обладателем трофея пятый раз в истории

«Манчестер Юнайтед» завоевал Кубок английской лиги, обыграв «Саутгемптон» в решающем матче турнира. Златан Ибрагимович и Маноло Габбиадини забили по два мяча, одним голом отметился Джесси Лингард.

Отметим, что «красные дьяволы» стали обладателем данного трофея пятый раз в истории.

Кубок анлигийской лиги. Финал

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ибрагимович, 19; 2:0 – Лингард, 38; 2:1 – Габбиадини, 45+1; 2:2 – Габбиадини, 48; 3:2 – Ибрагимович, 87.

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