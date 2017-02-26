«Манчестер Юнайтед» предлагает за Доннарумму 40 миллионов

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма входит в трансферные интересы сразу нескольких европейских топ-клубов. В том числе он интересен руководству «Манчестер Юнайтед». Англичане активно ищут замену для своего голкипера Давида де Хеа, который летом планирует перебраться в «Реал».

Сумма трансфера 18-летнего итальянца может составить около 40 миллионов евро. Трансферная стоимость Доннаруммы оценивается в 10 миллионов. В нынешнем сезоне голкипер провел за «Милан» в Серии А 25 матчей, в которых пропустил 29 голов.