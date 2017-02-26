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«Манчестер Юнайтед» предлагает за Доннарумму 40 миллионов

26 февраля 2017, 11:54
15

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма входит в трансферные интересы сразу нескольких европейских топ-клубов. В том числе он интересен руководству «Манчестер Юнайтед». Англичане активно ищут замену для своего голкипера Давида де Хеа, который летом планирует перебраться в «Реал».

Сумма трансфера 18-летнего итальянца может составить около 40 миллионов евро. Трансферная стоимость Доннаруммы оценивается в 10 миллионов. В нынешнем сезоне голкипер провел за «Милан» в Серии А 25 матчей, в которых пропустил 29 голов.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Милан Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (15)
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Джой
1488099574
Моуриньо : я пришел договориться!!!
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AndresLoko
1488100094
никуда ДДХ не собирается , да и Жозе его не отпустит, и никаких предложений МЮ не делал, очередная уточка..
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Pourport
1488101964
И что они в нем все нашли,я не понимаю!Таланты не пропускают)
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O'Hooligan's
1488102819
Стухнет там.
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simoron81
1488104112
Мир сошёл с ума такие огромные деньги а вратаря, рынок перегрет, цены завышены. Вы вспомните сколько стоил Зидан, зубастик Роналдо, Рональдиньо, Папен, Джордж Веа,А.Шевченко и мн.др.
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ПФК ЦСКА Моscow
1488104527
мдэ
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Armagiddon
1488106242
Блин... То что он талант, спорить не нужно, НО сможет ли он вырасти в большого вратаря это вопрос!!!И отдавать такие деньги за парня как-то не страшновато!!! Хотя не возьмут сейчас в конце возьмет или барса или реал)))
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MU-fanatic
1488114937
где вы только такие источники откапываете,когда в курсе этой новости только сам источник))))
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kto eto
1488200168
Почему у нас нет таких дарований. Быть может плохо смотрим
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ПаХан638
1488207671
Не перейдёт
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