Буффон поздравил Доннарумму с совершеннолетием, пожелав ему войти в историю

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поздравил с совершеннолетием своего тезку и коллегу по амплуа из «Милана» – Джанлуиджи Доннарумму. Сегодня талантливому вратарю исполнилось 18 лет.

«Привет, Джанлуиджи. Поздравляю тебя с днем рождения. Наконец-то ты вступил в мир больших парней, хотя ты уже давно являешься его частью.

Наслаждайся своим возрастом, это время взросления. Тебе предстоит понять трудности взрослого мира, но у тебя есть необходимые качества, чтобы найти в нем свое место, быть счастливым и оставить след в истории», – сказал Буффон.

Доннарумма, являющийся воспитанником «россонери», выступает за главную команду с октября 2015 года. В текущем сезоне страж ворот «Милана» принял участие в 28 поединках (восемь – на ноль), пропустив 33 гола.