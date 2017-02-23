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    Рамос: «Две ошибки стоили нам трех очков»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос уверен, что его команда должна сохранить лидерство в чемпионате. Мадридцы уступили в перенесенном матче 16-го тура Примеры «Валенсии» на выезде со счетом 2:1.

    «Это поражение не связано с отсутствием правильного настроя на соперника. Но две ошибки в самом начале игры стоили нам этого результата. При атаках нам часто приходилось рисковать, а соперник этим пользовался.

    В чемпионской гонке все по-прежнему зависит только от нас самих. В наших силах сохранить лидерство», – сказал Рамос.

    «Реал» лидирует в испанской Примере с 52 очками на своем счету. «Барселона» отстает на одно очко, имея на игру больше.

    Источник: Marca

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    23.02.2017 07:09
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