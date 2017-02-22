Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Севилья» проиграла английским командам три из четырех последних матчей в Лиге чемпионов

    «Севилья» сегодня встречается с «Лестером» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Отметим, что «рохибланкос» потерпели поражения в трех из четырех последних матчей с английскими командами в рамках самого престижного клубного европейского турнира.

    На групповой стадии сезона-2015/16 андалусийцы дважды уступили «Манчестер Сити» (1:2; 1:3), а в сезоне-2007/08 «Севилья» также в группе проиграла «Арсеналу» (0:3). Единственная победа в этих четырех встречах была достигнута над теми же «канонирами» (3:1) дома 27 ноября 2007 года.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2017 23:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11