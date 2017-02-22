«Севилья» проиграла английским командам три из четырех последних матчей в Лиге чемпионов

«Севилья» сегодня встречается с «Лестером» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Отметим, что «рохибланкос» потерпели поражения в трех из четырех последних матчей с английскими командами в рамках самого престижного клубного европейского турнира.

На групповой стадии сезона-2015/16 андалусийцы дважды уступили «Манчестер Сити» (1:2; 1:3), а в сезоне-2007/08 «Севилья» также в группе проиграла «Арсеналу» (0:3). Единственная победа в этих четырех встречах была достигнута над теми же «канонирами» (3:1) дома 27 ноября 2007 года.