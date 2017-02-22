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    Гвардиола: «Манчестер Сити не стоит расслабляться. «Монако» способен забить миллион голов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Монако» в первом первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 5:3 дал понять, что в этом противостоянии все решится в ответной игре.

    «Много событий произошло в первом матче, но исход противостояния до сих пор не решен. Сегодня я доволен результатом, ведь мы играли против невероятной команды. У «Монако» богатая история выступления в Лиге чемпионов, а для многих моих игроков этот опыт стал первым.

    Сегодня был великолепный футбол, но нам не стоит расслабляться. Если и есть в мире команда, которая способна забивать миллионы голов, то это «Монако», – сказал Гвардиола.

    Напомним, что ответная встреча «Монако» – «Манчестер Сити» пройдет 15 марта на стадионе «Луи-Дозьем».

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    Источник: УЕФА

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    22.02.2017 02:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:17


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