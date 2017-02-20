Серия А. «Милан» оказался сильнее «Фиорентины»

В матче 25-го тура Серии А «Милан» на «Джузеппе Меацца» взял верх над «Фиорентиной» – 2:1. Отметим, что все голы были забиты в первом тайме, а автором победного из них стал Жерар Деулофеу, который присоединился к миланскому клубу этой зимой.

Таким образом, «Милан» набрал 44 очка и остался на седьмом месте в турнирной таблице. «Фиорентина», расположившаяся на одну строчку ниже, имеет в активе 40 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

Милан – Фиорентина – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Куцка, 17; 1:1 – Калинич, 21; 2:1 – Деулофеу, 31.

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