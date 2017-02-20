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    Серия А. «Милан» оказался сильнее «Фиорентины»

    В матче 25-го тура Серии А «Милан» на «Джузеппе Меацца» взял верх над «Фиорентиной» – 2:1. Отметим, что все голы были забиты в первом тайме, а автором победного из них стал Жерар Деулофеу, который присоединился к миланскому клубу этой зимой.

    Таким образом, «Милан» набрал 44 очка и остался на седьмом месте в турнирной таблице. «Фиорентина», расположившаяся на одну строчку ниже, имеет в активе 40 баллов.

    Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

    Милан – Фиорентина – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Куцка, 17; 1:1 – Калинич, 21; 2:1 – Деулофеу, 31.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2017 00:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +271

      artem 81 20 февраля 2017, 06:33

      Элита это смех, фио не выложилась просто, повезло.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 февраля 2017, 04:42

      С возвращением в элиту! Мы вас очень долго ждали . . .

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 20 февраля 2017, 00:45

      милан молодцы

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