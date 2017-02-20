Примера. Дубль Месси помог «Барселоне» вырвать победу над «Леганесом» на «Камп Ноу»

В матче 23-го тура Примеры «Барселона» на своем поле сумела дожать «Леганес», забив решающий гол на 89-й минуте встречи. Дублем отметился Лионель Месси, который забил победный мяч с пенальти.

Победный результат помог «Барселоне» набрать 51 очко и подняться на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Реала», который имеет две игры в запасе, теперь составляет один балл. «Леганес» же находится в двух очках от зоны вылета.

Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

Барселона – Леганес – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси, 4; 1:1 – Лопес, 71; 2:1 – Месси, 89 (с пенальти).

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