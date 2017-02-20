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    Примера. Дубль Месси помог «Барселоне» вырвать победу над «Леганесом» на «Камп Ноу»

    В матче 23-го тура Примеры «Барселона» на своем поле сумела дожать «Леганес», забив решающий гол на 89-й минуте встречи. Дублем отметился Лионель Месси, который забил победный мяч с пенальти.

    Победный результат помог «Барселоне» набрать 51 очко и подняться на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Реала», который имеет две игры в запасе, теперь составляет один балл. «Леганес» же находится в двух очках от зоны вылета.

    Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

    Барселона – Леганес – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Месси, 4; 1:1 – Лопес, 71; 2:1 – Месси, 89 (с пенальти).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2017 00:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 20 февраля 2017, 11:50

      так играть нельзя Барсе с такими командами... чего уж говорить о лиге

      0
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    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 20 февраля 2017, 09:33

      А судья Игнасио Иглесиас Вильянуева помог сделать маленькомк человечку сделать дубьл. ! Неймар, влетел в сидевшего на газоне Мантовани. Посчитал арбитр, что это была блокировка.Мантовани уже лежал на газоне , Неймар сам влетел на него. Там не было пенальти , если был бы неиспанская судья.

      0
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      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > nelez 20 февраля 2017, 10:12

      Ты имеешь ввиду про Кристину которая 2 метров выпрыгивает и 11 метров дают? Или как срна в номер в спину мяч попадают 11 метров дают?

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 февраля 2017, 08:56

      Да

      -2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 20 февраля 2017, 05:10

      "ничейный результат помог Барселоне набрать 51 очко" в каком месте ничейный? если итоговый счет 2:1??? Автор че принимает?

      2
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Аид666 20 февраля 2017, 09:52

      Автор прост считает, что пеналь левый и барса должна была в ничейку сыграть

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Raxor 20 февраля 2017, 18:58

      ну левый, не левый, а итоги подводят по протоколу встречи... если так судить то и ЦСКА в 2005 супер кубор взял... Рукой же засчитали..

      0
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      Рейтинг: +675

      kagorich 20 февраля 2017, 02:06

      У Барсы явный кризис, может кормят их плохо...

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 20 февраля 2017, 01:27

      Отвратительная игра Барсы.Пешеходство и отсутствие движениея продолжается с матча против ПСЖ. Даже и капельки желания в действиях не видно было.Так,формально отработали бало.Не удивительно ,что болельщики не слабо бокотнули матч.Так играть великий клуб не имеет права.ИМХО

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      Рейтинг: +281

      trudovik > Ronaldinho R10 20 февраля 2017, 10:20

      согласен на все 100!

      1
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 20 февраля 2017, 01:03

      навярняка он с трудом сдерживал отвращение пытаясь придумать как без мата написать эту статью

      1
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 20 февраля 2017, 01:01

      "ничейный результат помог Барселоне набрать 51 очко " согласен с
      автором это ПОЗОР

      2
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      Рейтинг: +182

      KsiroN 20 февраля 2017, 00:54

      Бесхребетные! 17 команда примеры, 85 минут не могли забить. Спасибо хоть пенальти назначили.

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