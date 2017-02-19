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    Симау: «Было видно, какой большой талант у Измайлова»

    Бывший полузащитник сборной Португалии Симау поделился мнением об игре российского хавбека «Краснодара» Марата Измайлова, который ранее выступал за «Спортинг» и «Порту».

    «Измайлов и по манере игры, и по поведению вне поля всегда казался таким отчужденным. Думаю, на его закрытость повлияли и частные травмы. Поэтому он так холодно себя со всеми вел, казался грустным. Но когда играл, было видно, какой он большой талант. В «Спортинге» Марат здорово играл, жаль, в «Порту» уже не вышел на свой уровень», – сказал Симау.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Измайлов провел семь матчей, в которых отметился одним забитым голом.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.02.2017 15:10
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