Симау: «Было видно, какой большой талант у Измайлова»

Бывший полузащитник сборной Португалии Симау поделился мнением об игре российского хавбека «Краснодара» Марата Измайлова, который ранее выступал за «Спортинг» и «Порту».

«Измайлов и по манере игры, и по поведению вне поля всегда казался таким отчужденным. Думаю, на его закрытость повлияли и частные травмы. Поэтому он так холодно себя со всеми вел, казался грустным. Но когда играл, было видно, какой он большой талант. В «Спортинге» Марат здорово играл, жаль, в «Порту» уже не вышел на свой уровень», – сказал Симау.

В нынешнем сезоне чемпионата России Измайлов провел семь матчей, в которых отметился одним забитым голом.