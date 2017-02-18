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    Энрике: «Я не подвержен критике, в противном случае я бы не проработал в «Барселоне» три года»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подчеркнул, что не слушает своих критиков и всегда придерживается данного правила. После разгромного поражения от «ПСЖ» (0:4) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов в адрес специалиста в СМИ было высказано немало негативных комментариев.

    «Я не подвержен критике, в противном случае я бы не проработал на посту главного тренера «Барселоны» три года. Хорошо, что между клубом и прессой имеется большая дистанция. Я не интересуюсь тем, что говорят по телевизору и пишут в газетах. И на этой неделе также ничего не изменится в этом плане. Буду держаться на расстоянии не менее 10-ти метров от телевизора и радио.

    Все, что произойдет в ближайшие месяцы не имеет значения. Чтобы не случилось, оно не изменит еще непринятых мною решений», – сказал Энрике.

    Источник: Marca

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    18.02.2017 18:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 февраля 2017, 22:16

      Ответный матч барса снес бы псж и потом на эти критики посмотрел бы... пришел энрики забрал ла лигу лигу чемпион и кубок испание сразу в первый сезон... главного соперника у себя на поле 0:4 выиграл... конце сезон один плохой сразу критики вот это и спасибо... и данный момент это во всех клубах..

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 18 февраля 2017, 19:24

      Думаю это последний сезон Энрике в качестве тренера. Пора его поблагодарить за работу и проводить.

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      Рейтинг: +988

      опус 2 18 февраля 2017, 19:00

      Я не подвержен критике - Видимо перевод не правильный ,критике подвергаются все !

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      Рейтинг: +121

      rashidinho 18 февраля 2017, 18:39

      Поддержим Луиса. Работай, пробуй, побеждай! А без проигрыша не бывает.

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