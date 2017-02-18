Энрике: «Я не подвержен критике, в противном случае я бы не проработал в «Барселоне» три года»

Ответный матч барса снес бы псж и потом на эти критики посмотрел бы... пришел энрики забрал ла лигу лигу чемпион и кубок испание сразу в первый сезон... главного соперника у себя на поле 0:4 выиграл... конце сезон один плохой сразу критики вот это и спасибо... и данный момент это во всех клубах..
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подчеркнул, что не слушает своих критиков и всегда придерживается данного правила. После разгромного поражения от «ПСЖ» (0:4) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов в адрес специалиста в СМИ было высказано немало негативных комментариев.
«Я не подвержен критике, в противном случае я бы не проработал на посту главного тренера «Барселоны» три года. Хорошо, что между клубом и прессой имеется большая дистанция. Я не интересуюсь тем, что говорят по телевизору и пишут в газетах. И на этой неделе также ничего не изменится в этом плане. Буду держаться на расстоянии не менее 10-ти метров от телевизора и радио.
Все, что произойдет в ближайшие месяцы не имеет значения. Чтобы не случилось, оно не изменит еще непринятых мною решений», – сказал Энрике.