Энрике: «Я не подвержен критике, в противном случае я бы не проработал в «Барселоне» три года»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подчеркнул, что не слушает своих критиков и всегда придерживается данного правила. После разгромного поражения от «ПСЖ» (0:4) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов в адрес специалиста в СМИ было высказано немало негативных комментариев.

«Я не подвержен критике, в противном случае я бы не проработал на посту главного тренера «Барселоны» три года. Хорошо, что между клубом и прессой имеется большая дистанция. Я не интересуюсь тем, что говорят по телевизору и пишут в газетах. И на этой неделе также ничего не изменится в этом плане. Буду держаться на расстоянии не менее 10-ти метров от телевизора и радио.

Все, что произойдет в ближайшие месяцы не имеет значения. Чтобы не случилось, оно не изменит еще непринятых мною решений», – сказал Энрике.