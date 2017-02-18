Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кононов: «С удовольствием сыграл бы на «Кубке Легенд», но мешают небольшие травмы»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов отметил, что с удовольствием поучаствовал бы в проходящем в Москве «Кубке Легенд», если бы не проблемы со здоровьем. Специалист, посетивший первый матч международного турнира ветеранов между Россией и Голландией (6:5), подчеркнул, что пришел понаблюдать за игрой мастеров футбола.

    «Я пришел на «Кубок Легенд», чтобы посмотреть на мастеров футбола, которые в мою молодость восхищали меня своей игрой. Мне нравится игра сборной России. Это поколение – одно из моих любимых. Тут играют такие мастера, как Егор Титов и, конечно, Рома Широков. Я говорил и раньше, что он один из моих любимых игроков. Еще мне нравится сборная Португалии. Футбол, который показывают они и россияне, интересен и близок мне.

    Конечно, мы все рассчитываем, что выиграем Кубок девятый раз, но не будем загадывать. По игре выделяются Россия и Португалия, возможно, именно они и встретятся в финале. А там уже надо приложить максимум усилий, чтобы победить.

    Мы с Широковом еще не общались, но вчера говорили по телефону. Он настраивался на игры и хочет принести максимум пользы. Я бы с удовольствием сам поучаствовал, но у меня есть небольшие травмы, которые не позволяют», – сказал Кононов.

    Сегодня россиянам предстоит провести еще одну встречу – со сборной Звезд футбола. Начало – в 15:00 по московскому времени. «Кубок Легенд» завершится в воскресенье, 19 февраля.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2017 14:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11