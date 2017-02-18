Кононов: «С удовольствием сыграл бы на «Кубке Легенд», но мешают небольшие травмы»

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов отметил, что с удовольствием поучаствовал бы в проходящем в Москве «Кубке Легенд», если бы не проблемы со здоровьем. Специалист, посетивший первый матч международного турнира ветеранов между Россией и Голландией (6:5), подчеркнул, что пришел понаблюдать за игрой мастеров футбола.

«Я пришел на «Кубок Легенд», чтобы посмотреть на мастеров футбола, которые в мою молодость восхищали меня своей игрой. Мне нравится игра сборной России. Это поколение – одно из моих любимых. Тут играют такие мастера, как Егор Титов и, конечно, Рома Широков. Я говорил и раньше, что он один из моих любимых игроков. Еще мне нравится сборная Португалии. Футбол, который показывают они и россияне, интересен и близок мне.

Конечно, мы все рассчитываем, что выиграем Кубок девятый раз, но не будем загадывать. По игре выделяются Россия и Португалия, возможно, именно они и встретятся в финале. А там уже надо приложить максимум усилий, чтобы победить.

Мы с Широковом еще не общались, но вчера говорили по телефону. Он настраивался на игры и хочет принести максимум пользы. Я бы с удовольствием сам поучаствовал, но у меня есть небольшие травмы, которые не позволяют», – сказал Кононов.

Сегодня россиянам предстоит провести еще одну встречу – со сборной Звезд футбола. Начало – в 15:00 по московскому времени. «Кубок Легенд» завершится в воскресенье, 19 февраля.