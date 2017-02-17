Перес хочет покинуть пост президента «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес раздумает над тем, чтобы оставить свой пост, сообщает Mundo Deportivo. Сейчас он находится в поиске достойного преемника, который продолжил бы его линию работы и уважал бы то, что оставит он после себя. Он также должен придерживаться правил клуба, необходимых для того, чтобы стать его президентом, и продолжить работы по реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что Флорентино Перес стал президентом мадридского клуба в 2000 году, выиграв выборы у Лоренсо Санса. При нем «Реал» выиграл чемпионат Испании (2000/01, 2002/03, 2011/2012), Лигу чемпионов (2001/02, 2013-14, 2015-16), клубный чемпионат мира (2014, 2016).