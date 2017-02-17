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    Перес хочет покинуть пост президента «Реала»

    Президент «Реала» Флорентино Перес раздумает над тем, чтобы оставить свой пост, сообщает Mundo Deportivo. Сейчас он находится в поиске достойного преемника, который продолжил бы его линию работы и уважал бы то, что оставит он после себя. Он также должен придерживаться правил клуба, необходимых для того, чтобы стать его президентом, и продолжить работы по реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу».

    Напомним, что Флорентино Перес стал президентом мадридского клуба в 2000 году, выиграв выборы у Лоренсо Санса. При нем «Реал» выиграл чемпионат Испании (2000/01, 2002/03, 2011/2012), Лигу чемпионов (2001/02, 2013-14, 2015-16), клубный чемпионат мира (2014, 2016).

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2017 11:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 17 февраля 2017, 15:26

      Зидана в президенты ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 февраля 2017, 12:25

      И все-то требования?) Господи, я согласен!) Плёвое дело)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 февраля 2017, 11:46

      Медвепута! Он уже был приемником, он всегда продолжает линию предшественника, придерживается всех правил и так же продолжал строительство стадиона (Крестовского).

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 17 февраля 2017, 11:45

      С 2006 по 2009 год президентом клуба был Кальдерон. поэтому, то что Перес стал президентом в 2000 не совсем верно.. у него был перерыв..

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 17 февраля 2017, 11:35

      выбери меня!!!)

      0
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