Маркин: «Страшилки о российских фанатах – вымысел британских СМИ»

Глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин назвал вымыслом документальный фильм ВВС о якобы враждебности российских фанатов, которые грозят устроить «фестиваль насилия» во время ЧМ-2018.

«Нельзя верить в порядочность британских СМИ! Они используют любые приемы, чтобы дискредитировать чемпионат мира в России и нагнать страх и ужас на гостей мундиаля. Вранье, провокации, передергивание фраз – хороши все приемы. Все их догмы не имеют ничего общего с действительным положением вещей. Могу заверить, что грядущий планетарный форум Россия проведет на высочайшем уровне – как в вопросах организации, так и безопасности болельщиков и гостей», – резюмировал Маркин.

21-й чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.