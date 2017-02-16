Маркин: «Страшилки о российских фанатах – вымысел британских СМИ»

Во время прошлогоднего ЧЕ бывший тогда спикер Следственного комитета Владимир Маркин выразил одобрение хулиганам и гордость за уровень физической подготовки зачинщиков марсельской драки во время и после матча Россия-Англия. "Настоящие, нормальные мужики" - сказал он. Сегодня же он заявил, что российские участники побоища в Марселе не получат паспорт болельщика для посещения матчей Кубка конфедераций и Чемпионата Мира. Оборотень в погонах уже в РФС...
Глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин назвал вымыслом документальный фильм ВВС о якобы враждебности российских фанатов, которые грозят устроить «фестиваль насилия» во время ЧМ-2018.
«Нельзя верить в порядочность британских СМИ! Они используют любые приемы, чтобы дискредитировать чемпионат мира в России и нагнать страх и ужас на гостей мундиаля. Вранье, провокации, передергивание фраз – хороши все приемы. Все их догмы не имеют ничего общего с действительным положением вещей. Могу заверить, что грядущий планетарный форум Россия проведет на высочайшем уровне – как в вопросах организации, так и безопасности болельщиков и гостей», – резюмировал Маркин.
21-й чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.