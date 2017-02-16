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Рамос рад поражению «Барселоны» от «ПСЖ»

16 февраля 2017, 08:30
13

Защитник «Реала» Серхио Рамос признался, что рад поражению «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Напомним, что по итогам 90 минут был зафиксирован счет 0:4.

«Это поражение «Барселоны» меня ничуть не удивило. В Лиге чемпионов проходится расплачиваться любой команде, если она играет слабо. Вот «ПСЖ» сыграл в этот день достойно, осуществлял сильный прессинг.

Не буду отрицать, что поражение «Барселоны» порадовало меня. Конечно, я не хочу видеть страдания друзей, но очевидно, что победы «Барселоны» мне не нравятся», – сказал Рамос.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» состоится 8 марта на «Камп Ноу». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Источник: AS
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Барселона Рамос Серхио
Комментарии (13)
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Psih86
1487226315
Гнилье,есть гнилье!!!В первую очередь ты человек,а не жимотное...а в Барсе ведь друзья,братья по сборной,по крови!!!А затем уже футболист.Многие футболеры забыли это,да практически весь Среал такой,поэтому не удевлен!!!
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Pro100Kid
1487226611
Немножко напрягают разговоры топ игроков о результатах соперников...Фу фу фу. Выше этого надо быть.
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Nikiforof
1487226720
Я то же рад, но для полной радости нехватает вашего поражения.
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Vaval
1487239059
Как Рамос и Пике играют вместе в сборной, и еще друг друга не убили?
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Protosser
1487249240
Все правильно. Как болельщик Барсы - не понимаю - какие к нему претензии. Можно подумать - у игроков Барсы траур, когда Реал проигрывает. А по поводу "товарищей по сборной" - полный бред. Испанцы разбросаны по разным клубам и лигам - рыдать каждый раз, когда проигрывает клуб с испанцем в составе?
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Luis Figo
1487249361
- Пап, а Барселона сможет выиграть у ПСЖ со счетом 5:0 на Камп Ноу? - Нет детка, эта фантастика! П.С.: Если выиграет и пройдет дальше с меня плов на 8 марта в Ташкенте!
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