Рамос рад поражению «Барселоны» от «ПСЖ»

Защитник «Реала» Серхио Рамос признался, что рад поражению «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Напомним, что по итогам 90 минут был зафиксирован счет 0:4.

«Это поражение «Барселоны» меня ничуть не удивило. В Лиге чемпионов проходится расплачиваться любой команде, если она играет слабо. Вот «ПСЖ» сыграл в этот день достойно, осуществлял сильный прессинг.

Не буду отрицать, что поражение «Барселоны» порадовало меня. Конечно, я не хочу видеть страдания друзей, но очевидно, что победы «Барселоны» мне не нравятся», – сказал Рамос.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» состоится 8 марта на «Камп Ноу». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.