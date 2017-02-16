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    Рамос рад поражению «Барселоны» от «ПСЖ»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос признался, что рад поражению «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Напомним, что по итогам 90 минут был зафиксирован счет 0:4.

    «Это поражение «Барселоны» меня ничуть не удивило. В Лиге чемпионов проходится расплачиваться любой команде, если она играет слабо. Вот «ПСЖ» сыграл в этот день достойно, осуществлял сильный прессинг.

    Не буду отрицать, что поражение «Барселоны» порадовало меня. Конечно, я не хочу видеть страдания друзей, но очевидно, что победы «Барселоны» мне не нравятся», – сказал Рамос.

    Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» состоится 8 марта на «Камп Ноу». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

    Источник: AS

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    16.02.2017 08:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 16 февраля 2017, 15:49

      - Пап, а Барселона сможет выиграть у ПСЖ со счетом 5:0 на Камп Ноу?
      - Нет детка, эта фантастика!

      П.С.: Если выиграет и пройдет дальше с меня плов на 8 марта в Ташкенте!

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 16 февраля 2017, 15:47

      Все правильно.
      Как болельщик Барсы - не понимаю - какие к нему претензии.
      Можно подумать - у игроков Барсы траур, когда Реал проигрывает.
      А по поводу "товарищей по сборной" - полный бред.
      Испанцы разбросаны по разным клубам и лигам - рыдать каждый раз, когда проигрывает клуб с испанцем в составе?

      1
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      Рейтинг: +55

      Vaval 16 февраля 2017, 12:57

      Как Рамос и Пике играют вместе в сборной, и еще друг друга не убили?

      0
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 16 февраля 2017, 09:32

      Я то же рад, но для полной радости нехватает вашего поражения.

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 16 февраля 2017, 09:30

      Немножко напрягают разговоры топ игроков о результатах соперников...Фу фу фу. Выше этого надо быть.

      0
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      Рейтинг: +1638

      Psih86 16 февраля 2017, 09:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гнилье,есть гнилье!!!В первую очередь ты человек,а не жимотное...а в Барсе ведь друзья,братья по сборной,по крови!!!А затем уже футболист.Многие футболеры забыли это,да практически весь Среал такой,поэтому не удевлен!!!

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      Рейтинг: +788

      JI e x a > Psih86 16 февраля 2017, 09:50

      вытри слюни с клавы, не забудь)

      4
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > Psih86 16 февраля 2017, 11:16

      наиглупейший комментарий,своим словам противоречишь"жимотное"будто!)

      5
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      Рейтинг: +1638

      Psih86 > KingRey21 16 февраля 2017, 14:18

      О,такие же нырялду дрочеры налетели:-))) Живи с понятиями чудик!!!

      -1
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      Рейтинг: +1638

      Psih86 > JI e x a 16 февраля 2017, 14:20

      JI e x a после вчерашнего порно лучше вытри с жопы кое-что другое!!!:-)

      -1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > Psih86 16 февраля 2017, 22:34

      ты тупое чучело-мяучело,твой гнилой мозг ни на что ни способен,как извергать желочь на твой обосраный язык!!!Удачи,выпердышь!

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