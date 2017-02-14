Стерлинг: «Мы прекрасно осознавали, что с «Борнмутом» будет сложно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился эмоциями от матча 25-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (2:0).

«Мы прекрасно осознавали, что с «Борнмутом» будет сложно. Этот коллектив иногда показывает отличную игру, что продемонстрировала сегодня. Соперник нас постоянно поджимал, но все же мы смогли забить два гола. Агуэро? Я рад, что в нашей команде есть такой игрок, как он», – заявил он.

В текущем сезоне Стерлинг сыграл в 23-х матчах АПЛ, в которых забил шесть голов и отдал 11 голевых передач.