«Химки» объявили о переходе нападающего из Норвегии

Нападающий Тим Андре Нильсен стал игроком «Химок». Соглашение с норвежцем заключено сроком на 2,5 года. 24-летний футболист будет заявлен под 92-м номером.

Ранее Нильсен защищал цвета шведского «Юнгшиле», выступающего во втором по силе дивизионе Швеции. В минувшем сезоне форвард записал в свой актив пять голов в рамках чемпионата и еще трижды поражал ворота соперников в Кубке страны.

Помимо «Юнгшиле» Нильсен выступал за «Фредрикстад», «Мьендален», «Сондал», «Нест-Сотра» и «Филлингсдален».