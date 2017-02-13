Ломбертс: «Дюков и Митрофанов пообещали, что летом отпустят меня в Европу»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс признался, что договорился с руководством клуба о том, что ближайшим летом его отпустят до завершения действующего контракта, который рассчитан до середины 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12-ти встречах.

– Я провел в «Зените» практически всю карьеру. При Виллаш-Боаше все немного изменилось, я не играл постоянно. Задумывался: «Хочу выступать на сборную, но если не буду играть в «Зените», меня не вызовут». Так и случилось, поэтому я просил клуб отпустить меня. Это не означает, что я несчастлив здесь. Просто психологически тяжело все время сидеть на скамейке. С каждым днем ты злишься на себя все больше. Если тренер считает, что кто-то лучше меня, это его мнение и, возможно, он даже прав. Но спустя 10 лет в клубе я заслужил возможность уйти, оставив после себя только лучшие воспоминания. Мне кажется, бессмысленно удерживать игрока, если в ближайшие 2-3 месяца он не будет играть.

– Считаете, что не выиграете конкуренцию после появления Ивановича?

– Я надеюсь, что буду играть, сделаю для этого все возможное. Но посудите сами: «Зенит» пригласил еще одного центрального защитника топ-уровня. Зачем я нужен команде? Я уважаю свой контракт, он действует до 2018-го года. Главный тренер, президент клуба Александр Дюков и Максим Митрофанов пообещали, что летом отпустят меня в Европу. Верю, что они сдержат слово. А этой зимой все менялось чуть ли не каждый день.

Сложная ситуация, но я заслужил право расстаться с «Зенитом» друзьями. Как Иванович с «Челси». Игроку выразили уважение и отпустили почти бесплатно. «Зенит» навсегда останется в моем сердце. Я надеюсь, что болельщики поймут: мне уже 32 года, я никогда не перейду в «Спартак» или другую российскую команду. Просто моя семья соскучилась по Бельгии и хочет вернуться домой. Я заработал здесь хорошие деньги и мне не нужен большой контракт, чтобы уехать. Могу позволить себе зарабатывать меньше, чем раньше.

– Когда с вами говорили о возможности уйти зимой?

– Мистер сказал, что не будет против, до последнего все складывалось хорошо. Думаю, когда «Зенит» не нашел достойного левоногого центрального защитника, клуб и тренер решили не рисковать. Надеюсь, в ближайшие месяцы у меня будет шанс доказать право на место в основе. Я всегда честно исполняю обязательства и добросовестно делаю работу. В «Зените» никто не скажет, что Ломбертс – засранец.

– Вам 32. Вы все еще мечтаете о большом клубе, крутом чемпионате и новых титулах? Или пора подумать о Китае?

– Ох, Китай... Нет, я хочу вернуться домой или куда-нибудь поближе к дому. 300 тысяч фунтов в неделю? Окей, если мне предложат столько же, сколько Витцелю, я не скажу: «Нет». Но это должно быть действительно хорошее предложение. Правда, не думаю, что меня так уж ждут в Китае: Ломбертс – недостаточно громкое имя. Сейчас главный приоритет – это семья. Я хочу растить дочь, которую редко вижу, а это, поверьте, плохо