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    Ломбертс: «Дюков и Митрофанов пообещали, что летом отпустят меня в Европу»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс признался, что договорился с руководством клуба о том, что ближайшим летом его отпустят до завершения действующего контракта, который рассчитан до середины 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12-ти встречах.

    – Я провел в «Зените» практически всю карьеру. При Виллаш-Боаше все немного изменилось, я не играл постоянно. Задумывался: «Хочу выступать на сборную, но если не буду играть в «Зените», меня не вызовут». Так и случилось, поэтому я просил клуб отпустить меня. Это не означает, что я несчастлив здесь. Просто психологически тяжело все время сидеть на скамейке. С каждым днем ты злишься на себя все больше. Если тренер считает, что кто-то лучше меня, это его мнение и, возможно, он даже прав. Но спустя 10 лет в клубе я заслужил возможность уйти, оставив после себя только лучшие воспоминания. Мне кажется, бессмысленно удерживать игрока, если в ближайшие 2-3 месяца он не будет играть.

    – Считаете, что не выиграете конкуренцию после появления Ивановича?

    – Я надеюсь, что буду играть, сделаю для этого все возможное. Но посудите сами: «Зенит» пригласил еще одного центрального защитника топ-уровня. Зачем я нужен команде? Я уважаю свой контракт, он действует до 2018-го года. Главный тренер, президент клуба Александр Дюков и Максим Митрофанов пообещали, что летом отпустят меня в Европу. Верю, что они сдержат слово. А этой зимой все менялось чуть ли не каждый день.

    Сложная ситуация, но я заслужил право расстаться с «Зенитом» друзьями. Как Иванович с «Челси». Игроку выразили уважение и отпустили почти бесплатно. «Зенит» навсегда останется в моем сердце. Я надеюсь, что болельщики поймут: мне уже 32 года, я никогда не перейду в «Спартак» или другую российскую команду. Просто моя семья соскучилась по Бельгии и хочет вернуться домой. Я заработал здесь хорошие деньги и мне не нужен большой контракт, чтобы уехать. Могу позволить себе зарабатывать меньше, чем раньше.

    – Когда с вами говорили о возможности уйти зимой?

    – Мистер сказал, что не будет против, до последнего все складывалось хорошо. Думаю, когда «Зенит» не нашел достойного левоногого центрального защитника, клуб и тренер решили не рисковать. Надеюсь, в ближайшие месяцы у меня будет шанс доказать право на место в основе. Я всегда честно исполняю обязательства и добросовестно делаю работу. В «Зените» никто не скажет, что Ломбертс – засранец.

    – Вам 32. Вы все еще мечтаете о большом клубе, крутом чемпионате и новых титулах? Или пора подумать о Китае?

    – Ох, Китай... Нет, я хочу вернуться домой или куда-нибудь поближе к дому. 300 тысяч фунтов в неделю? Окей, если мне предложат столько же, сколько Витцелю, я не скажу: «Нет». Но это должно быть действительно хорошее предложение. Правда, не думаю, что меня так уж ждут в Китае: Ломбертс – недостаточно громкое имя. Сейчас главный приоритет – это семья. Я хочу растить дочь, которую редко вижу, а это, поверьте, плохо

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.02.2017 11:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 февраля 2017, 17:04

      Вспомнилось из старого:
      "Пустите Дуньку в Европу!"
      И из современного:
      "Потому что у меня самая лучшая..."
      Если есть что-то лучшее - иди
      И подарков не жди.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 февраля 2017, 14:22

      Свободу Ломбертсу!!!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 февраля 2017, 14:20

      Обманули доверчивого бельгийца!

      1
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 13 февраля 2017, 13:47

      Николас спасибо за все эти годы в команде!

      1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 13 февраля 2017, 13:29

      насрут игроку но не отпустят-----это зенит

      -1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 13 февраля 2017, 12:55

      Реально как чемодан без ручки - ненужный игрок, дешевеющий с каждой неделей удерживается в клубе - как заложник какой-то.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 13 февраля 2017, 12:31

      В лучшем случае вернёшься в Бельгию

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 13 февраля 2017, 12:24

      Нико, спасибо за все эти 10 лет.

      2
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 13 февраля 2017, 11:48

      Нико заслуживает такого же отношения клуба, как Челси к Ивановичу!!!

      3
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