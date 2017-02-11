«Милан» потерял Романьоли из-за травмы

Защитник «Милана» Алессио Романьоли не сможет выйти на поле как минимум до конца февраля.

Как сообщает источник, 22-летний футболист травмировался в матче 18-го тура Серии А против «Болоньи» (1:0). После игры у защитника диагностировали травму приводящей мышцы бедра.

Таким образом, Романьоли точно пропустит матчи с «Лацио» и «Фиорентиной». Кроме того, он может пропустить встречи против «Сассуоло», «Кьево» и «Ювентуса».

В этом сезоне Романьоли сыграл в чемпионате Италии 20 матчей.