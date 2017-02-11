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  • «Барселона» попытается взять реванш у «Алавеса» за поражение в первом круге

«Барселона» попытается взять реванш у «Алавеса» за поражение в первом круге

11 февраля 2017, 17:26
9

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 22-го тура Примеры, в котором «Алавес» на своем поле примет «Барселону». Каталонцы являются безоговорочными фаворитами данного противостояния, а результат встречи команд в первом круге просто обязывает «Барселону» добывать три очка. Напомним, что в домашней игре каталонцы уступили со счетом 1:2.

«Бомбардир» начнет текстовую трансляцию игры в 18:15 по московскому времени. Не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Алавес Барселона
Комментарии (9)
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Rebrova
1486790908
Будет смеху, если даже реванш не возьмут
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калач
1486798009
Алавес не так прост, еще могут кубок выиграть
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qw3rty33
1486801699
не должна Барса отдать
Ответить
levon_man
1486815369
Разорвет его Барса
Ответить
BrezAndr
1486823192
Весело будет если не смогут)
Ответить
dudkadim
1486824380
удачи
Ответить
REAL DEN !!!
1486826160
банки три должны загнать барсуки!
Ответить
h3LL1k
1486828711
уже 2 0 1ый тайм справились расходимся :D
Ответить
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