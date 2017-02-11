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    «Барселона» попытается взять реванш у «Алавеса» за поражение в первом круге

    Сегодня, 11 февраля, состоится матч 22-го тура Примеры, в котором «Алавес» на своем поле примет «Барселону». Каталонцы являются безоговорочными фаворитами данного противостояния, а результат встречи команд в первом круге просто обязывает «Барселону» добывать три очка. Напомним, что в домашней игре каталонцы уступили со счетом 1:2.

    «Бомбардир» начнет текстовую трансляцию игры в 18:15 по московскому времени. Не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 17:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 11 февраля 2017, 18:58

      уже 2 0 1ый тайм справились расходимся :D

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      REAL DEN !!! 11 февраля 2017, 18:16

      банки три должны загнать барсуки!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > REAL DEN !!! 11 февраля 2017, 21:10

      ага братан 3 + 3 :D:D:D

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 11 февраля 2017, 17:46

      удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 11 февраля 2017, 17:26

      Весело будет если не смогут)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man 11 февраля 2017, 15:16

      Разорвет его Барса

      0
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 11 февраля 2017, 11:28

      не должна Барса отдать

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 11 февраля 2017, 10:26

      Алавес не так прост, еще могут кубок выиграть

      -1
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 11 февраля 2017, 08:28

      Будет смеху, если даже реванш не возьмут

      0
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