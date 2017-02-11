«Барселона» попытается взять реванш у «Алавеса» за поражение в первом круге

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 22-го тура Примеры, в котором «Алавес» на своем поле примет «Барселону». Каталонцы являются безоговорочными фаворитами данного противостояния, а результат встречи команд в первом круге просто обязывает «Барселону» добывать три очка. Напомним, что в домашней игре каталонцы уступили со счетом 1:2.

«Бомбардир» начнет текстовую трансляцию игры в 18:15 по московскому времени. Не пропустите!

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