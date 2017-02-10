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    В Украине два футболиста пожизненно дисквалифицированы за игру за сборную ДНР

    Два украинских футболиста Сергей Артюх и Артем Евланов получили пожизненные дисквалификации. Причиной этого стало участие игроков за сборную ДНР, об этом сообщает «Футбол 24».

    Отмечается, что Федерация футбола Украины узнала об участии футболистов в данных матчах, после чего передала документы в КДК. После этого было вынесено соответствующее решение об их пожизненной дисквалификации.

    Отметим, что Артюх ранее выступал в УПЛ в составе «Ворсклы» и «Стали».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2017 22:35
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4842

      neveldomha 21 марта 2017, 16:50

      Они в ДНР играли, с той целью чтобы больше никогда за недостарну не играть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 11 февраля 2017, 04:25

      В чемпионате Украины скоро останется одно "Динамо" , "Шахтёр" и "Олимпик" будут играть в чемпионате ДНР или России , а у остальных нет денег ! .........

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 11 февраля 2017, 02:48

      В смысле, они пожизненно теперь на Украине играть не будут? Кто их дисквалифицировал? Что эти игроки ДНР потеряют, если хохлы их дисквалифицировали?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 11 февраля 2017, 02:13

      и так всё медиа на эту агитацию работает плюс еще спортивный сайт пошел следом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 февраля 2017, 01:07

      Бомбардир, как обычно, бросил кость - собачки Павлова загавкали. Рефлексы. Всё по науке :)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > la verdad 11 февраля 2017, 02:10

      Какое презрение к роду человеческому.

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 11 февраля 2017, 00:15

      Я что то пропустил.
      А, с кем сборная ДНР играла?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      ankavun 11 февраля 2017, 00:14

      что ни новость то прям вау)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 февраля 2017, 00:02

      Надо забанить хохлодырку, кто недосмотрел, где админ??? Это уже уголовщиной попахивает

      6
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      Рейтинг: +44

      Deo 10 февраля 2017, 23:47

      Анекдот. Мотивационную часть решения КДК нужно в ФИФА отправить, пусть тоже посмеются.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 10 февраля 2017, 23:36

      Уважаемые бомбардисты, внимательно всмотритесь в аватарку Михаила Шевченко!!! Только мне кажется, что он издевается над нами???

      4
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > mialkov 10 февраля 2017, 23:44

      только щас увидел..не мало их таких тут..

      3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > mialkov 10 февраля 2017, 23:45

      надо админам жалобу кинуть за такую аватарку..

      2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко > mialkov 10 февраля 2017, 23:45

      В чем издевательство то?

      -2
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