В Украине два футболиста пожизненно дисквалифицированы за игру за сборную ДНР

Два украинских футболиста Сергей Артюх и Артем Евланов получили пожизненные дисквалификации. Причиной этого стало участие игроков за сборную ДНР, об этом сообщает «Футбол 24».

Отмечается, что Федерация футбола Украины узнала об участии футболистов в данных матчах, после чего передала документы в КДК. После этого было вынесено соответствующее решение об их пожизненной дисквалификации.

Отметим, что Артюх ранее выступал в УПЛ в составе «Ворсклы» и «Стали».