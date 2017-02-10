Месси подписал новый контракт с компанией Adidas

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подписал новой контракт с компанией Adidas. Об этом 29-летний аргентинец сообщил на своей странице в Facebook.

«Счастлив продолжить сотрудничество с Adidas на долгие годы», – написал Месси.

Ранее сообщалось, что футболист близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом. Нынешнее соглашение истекает летом 2018 года.

Добавим, что Месси занимает второе место в рейтинге самых дорогих спортсменов по версии Forbes. Его доход от спонсорских контрактов составляет 28 миллионов долларов в год.