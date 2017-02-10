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    Месси подписал новый контракт с компанией Adidas

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подписал новой контракт с компанией Adidas. Об этом 29-летний аргентинец сообщил на своей странице в Facebook.

    «Счастлив продолжить сотрудничество с Adidas на долгие годы», – написал Месси.

    Ранее сообщалось, что футболист близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом. Нынешнее соглашение истекает летом 2018 года.

    Добавим, что Месси занимает второе место в рейтинге самых дорогих спортсменов по версии Forbes. Его доход от спонсорских контрактов составляет 28 миллионов долларов в год.

    Источник: Facebook.com

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    10.02.2017 21:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 11 февраля 2017, 08:59

      Надо теперь с Nike подписать контракт будет полный комплект! А те 2 компании пусть бьются а друг с другом кто предложит больше ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 11 февраля 2017, 00:50

      Да

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 10 февраля 2017, 23:57

      кто носит Адидас тому любая баба даст

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +704

      SanInstructor 10 февраля 2017, 22:29

      а может Abibas?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +275

      BrezAndr 10 февраля 2017, 22:21

      А у Барселоны форма nike))))

      0
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