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Месси подписал новый контракт с компанией Adidas

10 февраля 2017, 21:50
5

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подписал новой контракт с компанией Adidas. Об этом 29-летний аргентинец сообщил на своей странице в Facebook.

«Счастлив продолжить сотрудничество с Adidas на долгие годы», – написал Месси.

Ранее сообщалось, что футболист близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом. Нынешнее соглашение истекает летом 2018 года.

Добавим, что Месси занимает второе место в рейтинге самых дорогих спортсменов по версии Forbes. Его доход от спонсорских контрактов составляет 28 миллионов долларов в год.

Источник: Facebook.com
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (5)
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BrezAndr
1486754517
А у Барселоны форма nike))))
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SanInstructor
1486754972
а может Abibas?
Ответить
калач
1486760239
кто носит Адидас тому любая баба даст
Ответить
Александр ЗА
1486763452
Да
Ответить
Luis Figo
1486792780
Надо теперь с Nike подписать контракт будет полный комплект! А те 2 компании пусть бьются а друг с другом кто предложит больше ))
Ответить
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